Jerry Jones y Dallas Cowboys piden cancelar a Bad Bunny del Medio Tiempo del Super Bowl LX

Estados Unidos.- El reconocido empresario americano, Jerry Jones, y la franquicia de futbol americano de la que es dueño, los Dallas Cowboys supuestamente unirían como dueño y jugadores para para mostrar su enojo por la elección de que Bad Bunny sea el encargado del show del Medio Tiempo para el próximo Super Bowl LX, por lo que pedirían la cancelación de su participación, asegurando que no beneficiaría al evento.

Como en cada año, el próximo domingo 11 de febrero del 2026, el Super Bowl LX se realizará y para el entretenimiento volvieron a invertir una fuerte suma, pues al ser el evento de la NFL más importante del año, no escatiman en absolutamente nada. Ahora, tras el controvertido show de Kendrick Lamar, para este evento, se eligió al puertorriqueño conocido como 'El Conejo Malo', para llevar el show más esperado del año.

Miles se mostraron a favor, incluso Bruno Mars, uno de los artistas más reconocidos y una de las celebridades que ha formado parte del show de Medio Tiempo, lo felicitó y deseó lo mejor. Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo con ello, pues recientemente se ha dicho que el equipo de los Dallas Cowboys, junto a su dueño, Jerry Jones, han hecho una petición formal para que cancelen al puertorriqueño.

Fue Jones el que presentó un comunicado en nombre de la franquicia, en el que asegura que no están de acuerdo que el intérprete de Perro Neg... y Ella Callaíta, sea el indicado para estar en un evento deportivo al ser artista abiertamente LGBT, señalando que solo sería algo perjudicial para la cultura tradicional del fútbol americano: "Traer a un cantante LGBT a una final importante es una estupidez. La cultura estadounidense y este deporte se verán debilitados y morirán por culpa de ellos. Cambiemos esa mentalidad, porque este es un deporte para gente fuerte", dijo el empresario.

Jerry Jones, dueño de Dallas Cowboys, una de las más caras y exitosas franquicias deportivas del mundo, expresó su rechazo a la participación del portorriqueño Bad Bunny en el espectáculo del medio tiempo del próximo Superbowl.

¿Está usted de encuerdo? pic.twitter.com/XmunbGnprw — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) October 2, 2025

Pero eso no fue todo, ya que supuestamente, Jone ha presentado también una amenaza de que los jugadores de los Cowbys entrarán en huelga para boicotear el Super Bowl LX y van a negarse a jugar sus próximos partidos de no retirar al cantante, mostrando una seriedad que causa bastante preocupación de que sea tomado en cuenta y reevalúen su decisión para el show de Medio Tiempo. Un portavoz de los Cowboys confirmó que la petición se presentó formalmente, pero enfatizó que "no se han tomado decisiones finales y las conversaciones con la NFL están en curso".

Cabe mencionar que en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, han salido miles de internautas ha crear un gran caos entre la división de opiniones que hay, pues hay quienes se alzaron en apoyo al puertorriqueño, acusando a Jerry de homofóbico y discriminador, mientras que otros lo apoyaron asegurando que deberían tomarlo en consideración con el tema: "Nunca me gustaron los Dallas Cowboys, pero te diré que este hombre, Jerry Jones, es un patriota", dijo un usuario.

I never liked the Dallas cowboys but I will tell you this man here Jerry Jones he is a Patriot. pic.twitter.com/yumBQYtgXk — JOSH DUNLAP (@JDunlap1974) October 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui