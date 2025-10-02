Lo ocultaron semanas: Muere actor de TV Azteca y filtran escalofriantes detalles del deceso

Ciudad de México.- Después de semanas ocultando la tan terrible muerte del querido y reconocido actor de melodramas de TV Azteca mexicano, Ángel Garnica, se acaba de confirmar en redes sociales que con 81 años de edad, perdió la vida, e incluso en redes sociales han filtrado escalofriantes detalles del deceso del artista. Según los informes estaba a días de celebrar su cumpleaños y podría haber presentido su fallecimiento.

Después de que se confirmara que el actor Carlos Arau, conocido por su participación en Vecinos, había perdido la vida el 30 de septiembre, también salió a la luz que el mundo del espectáculo enfrentaba otra lamentable muerte, y era la de Ángel, a sus 81 años de edad. Hasta el momento, no se sabe si estaba en su hogar en el momento de haber perdido la vida, solo que ocurrió hace más de un mes.

Fue mediante la cuenta de Instagram de la Asociación Nacional de Intérpretes (mayormente conocida por sus siglas como la ANDI), que se confirmó el fallecimiento de Ángel a sus 81 años de edad. Pero, aunque esto fue compartido la noche del pasado martes 30 de septiembre, el mundo del espectáculo ha sido sacudido por la filtración del informe en el que se dice que esta ocurrió el pasado 12 de agosto del año en curso, lo que es un mes y medio antes de que fuera informado.

Tras la partida del actor de Lo Qué La Gente Cuenta, no se ha dado información sobre las causas de su deceso, por lo que se desconoce si fue por un accidente o por causas naturales, se ha filtrado rumores de que habría sufrido una larga agonía y que al parecer estaría solo en sus momentos finales, ya que el pasado 23 de agosto habría celebrado sus 82 años, y no hubo posteos para felicitarlo o recordarlo, por lo que se dice que falleció en el olvido y soledad.

Cabe mencionar que en las redes sociales de la ANDI, después de informarse el deceso, grades celebridades del mundo del entretenimiento, como la cantante costarricense, Maribel Guardia, el actor mexicano Ricardo Silva, y Montserrat Aliaga Batta, salieron a dejar su reacción de esta lamentable situación, y le dedicaron mensajes de despedida al artista, reconociendo su trayectoria y el cariño que siempre le tuvo el público.

