Luto en Televisa: Muere joven actriz de novelas y estremece su última FOTO con vida

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo en México, en especial los fans y talento de Televisa, se encuentran nuevamente de luto debido a que recientemente se confirmó el fallecimiento de una joven actriz, quien participó en exitosas series y telenovelas del Canal de Las Estrellas y otras empresas. Se trata de Diana Marina López Lara, quien se hacía conocer como 'Marina Lars' entre el gremio artístico.

La noticia de su lamentable muerte fue dada a conocer a través de un comunicado oficial que realizó la Asociación Nacional de Actores, donde lamentaron la partida de Diana, quien se desempeñó como doble o stunt en diversas producciones: "La ANDA lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Stunt Diana Marina López Lara, 'Marina Lars', miembro de nuestro Sindicato".

Sin compartir detalles o causas del fallecimiento, las autoridades agregaron un mensaje para los seres queridos de la fallecida artista: "Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz". Diana Marina se dio a conocer en exitosos proyectos del Canal de Las Estrellas como las series Como dice el dicho, Mujeres Asesinas y Esta Historia Me Suena, así como el melodrama Quererlo Todo que fue protagonizado por Michelle Renaud y Danilo Carrera.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Stunt Diana Marina López Lara, “Marina Lars”, miembro de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz uD83DuDC90 pic.twitter.com/Ix23rZirGF — Asociación Nacional de Actores (@andactores) September 30, 2025

Además, formó parte del elenco de la serie Ojitos de Huevo, así como de la película La marca del demonio. Diana además ganó reconocimiento entre el gremio artístico debido a que era de las pocas jóvenes actrices que se dedicaba a ser stunt, es decir, doble de acción. La actriz además era sumamente versátil, pues además de trabajar en el medio del entretenimiento, era licenciada en Optometría por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esta fue la última foto de Diana Marina López antes de su muerte

Hasta este momento, no se han revelado las causas del fallecimiento de Diana Marina, sin embargo, tenía tiempo que no estaba activa en sus redes sociales. La última vez que posteó en su cuenta de Instagram fue en mayo pasado, hace casi 17 semanas. En esa ocasión, López compartió una imagen junto a Angelique Boyer luciendo un vestuario idéntico a la mexicana-francesa.

Al parecer, Diana Marina fue doble de acción de la novia de Sebastián Rulli en la serie Mujeres Asesinas, cuya nueva temporada se estrenó a través de Vix+ semanas atrás.

La última foto de Diana Marina fue con Angelique Boyer

Fuente: Tribuna del Yaqui