¿No quiere saber nada de Anahí? Maite Perroni responde a polémica de Guillermo Rosas y RBD

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Maite Perroni, recientemente brindó una entrevista en la que finalmente dio una contundente respuesta ante todos los escándalos que la rodea, como la polémica con Guillermo Rosas, y la agrupación RBD, ante las acusaciones en contra del exmanager del reencuentro por fraude millonario, ¿acaso por ello no quiere saber nada de Anahí?

Como se sabe, Rosas se encuentra en un proceso legal con Christian Chávez, Perroni y Christopher Uckermann, después de que estos miembros de la banda decidió demandarlo por supuesto fraude y haberles robado millones de la exitosa gira de su reencuentro, Soy Rebelde Tour. Sin embargo, en el caso de Anahí y Dulce María, prefirieron mantenerse al margen, e incluso la rubia volvió a trabajar con Guillermo, generando más controversia.

Ahora, en su regreso de Milán, Italia, junto a su esposo, Andrés Tovar, se le cuestionó a Maite si tiene alguna relación con Guillermo que tratar, a lo que solamente negó tener algún lazo, más allá del proceso que lleva con sus excompañeros de la novela Rebelde, respondiendo de forma concisa y en calma, negándose a dar detalles de este sonado pleito, a dos años de comenzarlo: "No, no tengo relación con él afortunadamente".

¿Hay enemistad? Christian Chávez defiende a su amiga Maite Perroni de críticas por supuestamente tapar el rostro de Anahí en un video.



Ante a insistencia sobre la polémica, la actriz de Cuidado Con El Ángel, mencionó que hay mucha desinformación, porque no se ha hablado del proceso y es por algo, por lo que solo puede decir que ella no está en pleito con la banda, y que al contrario, ama su tiempo con ellos y el apoyo de la gente: "Yo creo que es un tema muy desgastado, hay muy poca información al respecto y se ha hablado mucho al respecto. Yo amo a RBD, y estoy profundamente agradecida con la gente, con el público".

Tras concluir con el tema, habló de temas personales más alegres, como que el próximo 9 de octubre celebra tres años de matrimonio al lado del productor de TV Azteca, asegurando que el mejor regalo es la familia que han formado a lo largo de este tiempo. Y a nivel laboral, el haber estado en Milán representando a México en la moda, destacó que era uno de sus logros más importantes que esperaba seguir realizando.

Fuente: Tribuna del Yaqui