"Nos sacó un susto": Esposa de Julio César Chávez habla de su salud tras hospitalización

Culiacán, Sinaloa.- La señora Myriam Escobar, que es conocida por ser la esposa de Julio César Chávez, hace un par de horas, acaba de brindar una entrevista para el programa de Ventaneando, en la que rompió el silencio y habló de su estado de salud, después de haber sido hospitalizado de emergencia en su natal Culiacán. El pugilista fue operado por tener piedras en la vía biliar, y lo mejor era una operación.

La noche del pasado domingo 28 de septiembre, el también boxeador, Omar Chávez, a través de sus redes sociales compartió una historia en la que informó que su padre tuvo que ser hospitalizado de emergencia por un intenso dolor, y que lo operaron de manera urgente. Ahora, tras varios días de esta situación tan preocupante, la esposa de 'La Leyenda del Box' ha salido a hablar al respecto de su estado actual.

En una entrevista con el vespertino de TV Azteca, Myriam declaró que lo que los llevó a ir al hospital a emergencias fue que el expugilista mexicano tuvo un dolor muy intenso que los asustó y pesaron lo peor, por lo que decidieron el llevar a atenderlo de inmediato: "Nos sacó un susto, llegó a Culiacán a ver a su familia y le llegó un dolor muy intenso. Le detectaron una piedra en las vías urinarias y dicen que es muy doloroso, lo tuvieron que intervenir inmediatamente".

Julio César en el hospital. Instagram

Ahora, declaró que por fortuna, el padre de Julio César Chávez Jr, se encuentra muy bien y fuera de peligro, incluso asegura que ya se encuentra en su casa en Culiacán recuperándose favorablemente y pronto podría ser visto de nuevo en eventos o en el aeropuerto por sus constantes viajes, como en el pasado: "Salió muy bien, fue muy rápido, sencillo, ya anda muy bien. Ya lo dieron de alta, está muy bien".

La esposa de Chávez puntualizó que, aunque el susto fue grande, Julio César deberá seguir bajo tratamiento médico para evitar que vuelva a repetirse una situación similar. Por ahora, el boxeador se encuentra en reposo y en seguimiento con especialistas para garantizar su recuperación total.

#LoVisteEnVentaneando: Platicamos con la esposa de Julio Cesar Chávez, acerca del estado de salud del ex boxeador, después de la operación a la que fue sometido. uD83CuDFE5 uD83DuDE30#Ventaneando por #AztecaUNO uD83DuDCFA pic.twitter.com/8zHEYYmu9a — Ventaneando (@VentaneandoUno) September 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui