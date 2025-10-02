¿Quién gana la Villa 360 en 'Exatlón México' este jueves? Él se colgaría la Medalla Varonil

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy interesantes, ya que los rojos estarían viviendo un martirio a manos de los azules, especialmente por el premio más importante para los atletas, ya que según los spoilers de este jueves 2 de octubre del 2025, se ha dicho qué equipo podría ser el ganador de la Villa 360, y también de la Medalla Varonil.

En los adelantos que día a día comparte el canal de YouTube de Proyecto TV, se dice que los rojos no van a pasear un buen momento en el reality deportivo de TV Azteca, pues aseguran que tienen muchos atletas que no estarán dando puntos, incluso aseguran que la producción está poniéndose en contacto con atletas de los rojos pasados para tratar de traer leyendas como Aristeo Cazares para subirles el nivel.

Por otro lado, aunque afirma que no se sabe en concreto quién se colgará la Medalla Varonil, que es la primera que se pone en juego del lado de los varones, y le da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, en el canal de YouTube antes mencionado, afirma que es muy probable que en esta ocasión se la queden los azules y que sea Koke Guerrero, el que logre alzarse entre sus compañeras ganarla.

Así es como la Máxima Autoridad llega a las competencias, llenó de adrenalina y listo para ver a estos nuevos atletas triunfar. uD83EuDD20uD83DuDE4CuD83DuDD34uD83DuDD35#ExatlónMéxico, 7:00 PM por Azteca UNO. uD83DuDD25 pic.twitter.com/uqyzJ6gI8O — Exatlón México (@ExatlonMx) October 2, 2025

En cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes del canal de YouTube de Proyecto TV, serán los rojos quienes comiencen con el pie derecho, instalándose los primeros días de esta primera semana en la Villa 360, mientras que los azules por desgracia estarían confinados a las Barracas, durmiendo en el piso y teniendo que racionar la comida.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules comenzarían en la Villa 360 y los rojos en las Barracas.

Fuente: Tribuna del Yaqui