Valeria Márquez: Fiscalía de Jalisco deslinda a crimen organizado del feminicidio en 'live'

Ciudad de México.- A cinco meses del asesinato de Valeria Márquez, recientemente en una rueda de prensa, la Fiscalía de Jalisco ha salido a dar nuevas declaraciones del caso, dejando en shock a más de uno, pues han deslindado al crimen organizado, de este tan impactante e indignante caso de feminicidio, que ocurrió cuando la joven creadora de contenido se encontraba en un 'live' en sus redes sociales.

Con solo 23 años de edad, Márquez era toda una celebridad de las redes sociales con millones de seguidores, por lo que diariamente se conectaba y hacía 'lives' en su cuenta de TikTok, pero, desgraciadamente, el pasado 13 de mayo, lo que era un 'live' normal se convirtió en tragedia, ya que capturó el momento en el que alguien le disparó en tres ocasiones a la joven, acabando con su vida al instante, frente a millones de espectadores que no pudieron hacer nada.

Ahora, a casi cinco meses de la tragedia, ante la falta de arrestos y avances en el caso, el l fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, subrayó que la investigación sigue su curso, y aunque existe varias hipótesis que resolverían el feminicidio, asegura que no han podido explorar todas, ya que algunas partes se resisten a declarar y retrasan la resolución: "Se ha trabajado intensamente en ese tema en varios aspectos. Lamentablemente hemos encontrado cierta resistencia con algunas personas de declararnos algunas cuestiones que a lo mejor pudieran ayudarnos a resolver más pronto este tema".

El fiscal Salvador González de los Santos menciona que la @FiscaliaJal no tiene datos sobre la relación de Valeria Márquez y el doble RR, también afirmó que no existen denuncias en contra del alcalde de Tequila.?? pic.twitter.com/ArFApJPQLM — DK 1250 (@dk1250) June 19, 2025

De la misma manera, en la conferencia, el fiscal antes mencionado, aseguró que por el momento no hay pruebas suficientes para vincular al caso a algunos de los crímenes organizados que existen, alimentando la teoría que sería venganza personal, sin embargo, destaca que mantienen la línea de investigación para dar con los responsables: "Tenemos varias líneas de investigación que de momento no sería conveniente manejarlas; sin embargo estamos trabajando intensamente para tratar de tener información más precisa".

Asimismo, el fiscal confirmó que se está a la espera de nuevos testimonios que podrían aportar información clave para el avance del caso, pues se busca mantener un enfoque objetivo y basado en evidencias, evitando que la especulación pública influya en el desarrollo de la investigación. Las autoridades reiteraron que todas las líneas de investigación permanecen abiertas y que el objetivo principal es identificar a los responsables del asesinato de Valeria Márquez.

?? “Estamos en espera de otros testimonios que han quedado de acudir”: Fiscalía de Jalisco sobre los avances en la investigación del feminicidio de Valeria Márquez.



uD83DuDCFA #TelediarioVespertino con @Hugo_Ornelas y @AryanaBenavides ? pic.twitter.com/xReUvAp5fZ — Telediario Guadalajara (@TelediarioGDL) October 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui