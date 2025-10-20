Abogada de Lupillo Rivera revela que el cantante no ha sido notificado sobre la denuncia de Belinda en su contra

Ciudad de México.- La abogada Jessica Díaz, representante legal de Lupillo Rivera, ofreció declaraciones respecto al proceso legal que enfrenta el cantante con Belinda, aclarando que, hasta el momento, el hermano de Jenni Rivera no ha sido notificado oficialmente sobre la denuncia interpuesta en su contra.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la abogada explicó que la denuncia presentada por Lupillo Rivera en contra de Belinda fue ingresada esta misma semana ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que el proceso se encuentra en una etapa inicial.

Rivera no ha sido notificado oficialmente sobre la denuncia interpuesta en su contra. Créditos: Internet

"La iniciada por el señor Lupillo en contra de Belinda apenas fue presentada esta semana ante la Fiscalía. Se espera su radicación para poder llevarla a integrar conforme a derecho", señaló Díaz. En cuanto a los delitos que se están argumentando, la representante legal detalló que se abordará principalmente un asunto, sin descartar que en el curso de la indagación puedan derivarse otros señalamientos.

"Dentro de ellos únicamente abordamos el tema de falsedad y lo que resulte en la investigación. Una de ellas es primero decir que fue una relación de pareja sentimental y, por el otro lado, referir que solamente fue una relación laboral", explicó. Por otro lado, Díaz también confirmó que existe una denuncia interpuesta por Belinda en contra de Rivera exhibida a través de la defensa legal de la artista de origen español.

¿No que mucho amor?uD83EuDD14 Sigue la tensión y el intercambio de declaraciones entre los abogados de Belinda y Lupillo Rivera. La situación ha escalado y no parece que vaya a acabar pronto#ExtraNoticias uD83DuDCFA con @PilarBoliverJ, @AlejandroBrofft y @Horacitu por https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/ApQKTRqJNg — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 18, 2025

"Lo que tenemos conocimiento hasta el momento es que es una denuncia que presentó la señora Belinda, a través de su representante, por el delito de discriminación. En su momento se informará oficialmente cuando tengamos el registro legal de la carpeta a través del señor Lupillo Rivera", indicó. La abogada reiteró que, hasta ahora, su cliente no ha recibido una notificación oficial formal sobre dicha denuncia, lo que impide que el equipo jurídico intervenga plenamente en el caso.

"No, ese es uno de los puntos que abordamos ahorita. La autoridad tiene que llevar a cabo las formalidades que establece el Código Nacional para realizar la notificación", puntualizó. Respecto a la orden de restricción y la instrucción para que Lupillo retire de internet las imágenes donde aparece junto a Belinda, la jurista subrayó que estas medidas aún no son oficiales.

¡No se va a dejar! uD83DuDE36?uD83CuDF2B? Lupillo Rivera se va con todas las de la ley en contra de Belinda, ayer en la rueda de prensa sobre este tema, pues la cantante fue denunciada por contradicciones y falsedad de declaraciones. uD83EuDD28uD83DuDE35?uD83DuDCAB#VLAFinDeSemana, sábado y domingo, 9:00 a.m.

uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO… pic.twitter.com/gqXlz0dMuL — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 18, 2025

"Eso ya lo determinará la autoridad y, cuando se haga la notificación legal, ya nosotros podremos intervenir formalmente con todo lo demás", concluyó. Con esto, el caso entre Belinda y Lupillo continúa en proceso de integración, en medio de la atención mediática y las versiones encontradas sobre la naturaleza de la relación que ambos sostuvieron en el pasado.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México