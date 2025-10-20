¿Adiós Imagen TV? Mauricio Mancera aclara en en vivo si fue despedido de 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- El reconocido presentador y actor mexicano, Mauricio Mancera, acaba de tomarse un momento en pleno programa en vivo, para terminar con los rumores alrededor de su persona y aclarar de una vez por todas, si es verdad que fue despedido de Sale el Sol, a solo unos meses de haberse integrado al equipo de conductores, ¿acaso sí le dirá adiós a Imagen TV?

En febrero del 2025, en el matutino antes mencionado sufrió cambios inesperados, como el hecho de que se integraron como presentadores, Mauricio Mancera, Gaby Ramírez, Beibi Benítez y el Dr. Pepe Bandera, ya que la televisora, ante los buenos números y aceptación de la audiencia en sus programas independientes, consideró que serían un gran elemento. Sin embargo, ahora se dice que Mancera dejaría la emisión.

Esto debido a que hace un par de días, el expresentador de Venga la Alegría, confesó que aunque disfruta mucho de su etapa como conductor, también es un actor y le encanta su trabajo en dicha área, por lo que aceptó un proyecto importante y va a estar en filmaciones, lo que podría reducir su tiempo ante las pantallas de dicho programa, avisando que debería dejar la emisión matutina una temporada, pero que volvería.

¿Mauricio Mancera DEJARÁ Sale el Sol por un NUEVO proyecto en el CINE? ¿Tienes algún mensaje para nuestro querido conductor? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/cAaQ286NYR pic.twitter.com/xp8qXlZ3TZ — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 15, 2025

Pese a que Mancera prometió volver, se comenzó a especular en redes sociales, que la realidad sería completamente diferente, y que si sale del programa, no solo es por la película, sino que en realidad, solo la usan de pantalla para no dar explicaciones sobre su despido y ya no volvería a ser parte del elenco de presentadores. En medio de tantos dimes y diretes, el expresentador de Hoy y de Enamorándonos, ha decidido salir a aclarar la situación.

Este lunes 20 de octubre, Joanna Vega Biestro, le cuestionó directamente que pasaba con su situación, a lo que Mancera declaró que no se va, que solo son unos días los que va a ausentarse y de manera esporádica, no seguida, para grabar escenas matutinas, pero nada más: "No me voy. Justo nos tomamos el tiempo para evitar chismes, y que solo me ausentaré unos días, y en todos lados que ya me voy, me escribió hasta un Che. No me estoy muriendo ni me están corriendo".

Serán muy pocos días los que no estaré, pero no me voy, hay Mauricio para rato, ahora, que si la película pega y me llaman de Hollywood, me les voy", agregó con humor.

Fuente: Tribuna del Yaqui