Aristeo Cazares sufre accidente en 'Exatlón México' y lo hospitalizan; cancelan competencia

Ciudad de México.- El reconocido atleta mexicano, Aristeo Cazares, está causando una gran preocupación entre sus millones de fans y de sus familiares, debido a que sufrió terrible accidente en el circuito de fuego en Exatlón México, por lo cual tuvo que ser hospitalizado de emergencia, y de manera inmediata. Por este motivo, el presentador de la emisión deportiva, Antonio Rosique, informó que han cancelado la competencia de eliminación.

El pasado domingo 19 de octubre, se vivió el tercer Duelo de Eliminación, en el que tres hombres rojos y un hombre azul se fueron a dicha competencia, siendo uno de ellos Aristeo, que no ha tenido una buena semana, perdiendo grandes premios, como La Villa 360 o La Batalla Colosal. Al ser una de las leyendas más importantes del reality deportivo, se esperaba que pudiera salir victorioso del duelo sin mucho esfuerzo.

Pero, desgraciadamente, mientras que Aristeo estaba compitiendo en contra de Luis, uno de los hombres de su equipo, al pasar por una plataforma en la que debía de empujar obstáculos para poder pasar, se resbaló y cayó, sin embargo, contrario a caídas pasadas, no solo fue el susto y retomó el camino, sino que gritó del dolor y terminó en la arena sin poder mover la pierna, quejándose, por lo que varios fueron a auxiliarlo.

Aristeo y Luis salen a luchar por su permanencia, sin embargo, un accidente frena la carrera de Cázares. pic.twitter.com/IOOOifcGS4 — Exatlón México (@ExatlonMx) October 20, 2025

Por un momento se pensó que se había quemado con las flamas que salen de unos artefactos de la arena, pero cuando lo enfocaron, este se quejaba de la rodilla, afirmando que al caer se quedó atrapado y sintió que se le había salido y regresado, por lo que decidieron llevárselo al hospital para hacerle la serie de estudios necesarios para determinar si debía abandonar por lesión, o como Doris del Moral, solo unos días de descanso.

Dado a que la lesión comenzó en un duelo de eliminación, Rosique anunció que se cancelaba la competencia hasta que los médicos les dieran una respuesta concreta del estado de salud de Aristeo y si es que podría continuar en las playas de la República Dominicana, o si debería de irse por la lesión.

¡SE SUSPENDE EL DUELO DE ELIMINACIÓN!

Tras el accidente de Aristeo, la Máxima Autoridad decide poner en pausa este enfrentamiento.



La Familia Exatlón, le desea toda la buena vibra a Aristeo para su pronta recuperación. pic.twitter.com/oevdxvfnH5 — Exatlón México (@ExatlonMx) October 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui