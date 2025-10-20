Autobús de La Jerez es atacado a balazos en Oaxaca; la rápida reacción del chofer evita una desgracia

Tlaxiaco, Oaxaca.- Los integrantes de la banda mexicana La Jerez, también conocida como Marco Flores y La Jerez, vivieron momentos de terror tras ser atacado a balazos el autobús en el que viajaban por una carretera de Oaxaca, luego de presentarse en el municipio de Tlaxiaco. De hecho, sus fanáticos comenzaron a exigir una respuesta por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con medios locales, se presume que el motivo del ataque fue que los delincuentes pretendían obligar a los músicos a detenerse; sin embargo, la reacción inmediata del conductor fue continuar manejando y cerrar el paso a los agresores. Los disparos comenzaron de inmediato, al grado de que todos los integrantes del grupo tuvieron que tirarse al piso para evitar ser alcanzados por los proyectiles.

En cuanto a los daños materiales, se confirmó que las ventanas y la carrocería del vehículo resultaron afectadas. Asimismo, en lo que respecta a lesionados, el único herido fue el chofer, quien recibió el impacto de una bala. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo su estado de salud, aunque este medio de comunicación permanecerá al pendiente.



En el perfil de Instagram del conjunto se publicó un comunicado sobre el incidente, en el que se aclaró que los músicos se encuentran bien y que todo quedó únicamente en pérdidas materiales. Cabe destacar que los afectados no han emitido su propia versión de los hechos. Por su parte, la Fiscalía estatal tampoco ha dado a conocer un informe, aunque se espera que en las próximas horas se proporcionen más detalles.

"Continúa la inseguridad en las carreteras, y ahora la víctima fue Marco Flores y La Jerez cuando regresaban de una presentación en Tlaxiaco, Oaxaca, rumbo a Jerez, Zacatecas. El terror, el miedo y la incertidumbre se apoderaron de la banda cuando vivieron esta situación en carretera. ¡El autobús del grupo recibió varios impactos de arma de fuego!", señala el texto compartido en la cuenta oficial de La Jerez.

