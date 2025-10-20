Bárbara Morí rompe el silencio sobre Sergio Mayer Morí en 'La Granja VIP': "El mas cab..."

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Bárbara Mori, finalmente ha decidido romper el silencio, y hablar sobre la participación de su único hijo, Sergio Mayer Mori, dentro del nuevo reality en La Granja VIP. La artista, sorprendió al dejar en claro que apoya al 100 por ciento a su primogénito, asegurando que "es lo más cab..." que existe y desea que lo sigan conociendo porque es maravilloso.

El pasado domingo 12 de octubre se estrenó el reality show de TV Azteca, siendo su primera apuesta en un formato de granja, y de manera sorprendente, pese a que no se esperaba nada del hijo de Bárbara con Sergio Mayer, se convirtió en uno de los favoritos en sus primeras 24 horas, debido a que con sus comentarios, sus bromas y su manera de ser, además de descuidos, generó mucho contenido, y hasta se llegó a pensar que será de los finalistas.

Ahora, en la transición entre ser el más amado y comenzar a enemistarse con la opinión pública, Bárbara brindó una entrevista a Venga la Alegría, en la que ha dejado en claro que no puede decir más allá, de que considera que su hijo es un ser hermoso y que es muy "cab...", por lo que tiene todo su apoyo y espera que los demás puedan ver eso en él: "Mi hijo, ¿qué te puedo decir de él?, Es lo más cab..., mi hijo es hermoso".

Me lo bajaron de su nube muy feo uD83EuDEE0#LaGranjaVIP pic.twitter.com/nAJQLD2TBP — Liz uD83DuDC97 (@liz_bi02) October 14, 2025

Con respecto a los otros competidores, como Eleazar Gómez o La Bea, la reconocida protagonista de Rubí, declaró que ella considera que cada uno de los presentes tiene algo que aportar, y solo puede decir que su hijo está mostrando el porqué ella está tan enamorada como madre de su pequeño: "Cada quién trae lo suyo. Me encanta que lo puedan conocer, pues yo estoy perdidamente enamorada de él".

Finalmente, y cambiando de tema, Bárbara habló de lo feliz que está con la organización que ha creado para ayudar a gente con enfermedades sumamente raras en México, asegurando que tiene muchos voluntarios que le hacen sentir feliz de ver que la humanidad todavía tiene gente buena de corazón: "Ha sido un camino hermoso, en el que hay mucha gente que se suma, porque hay mucha gente que tiene muchas gracias de ayudar que no sabe como, yo era una de esas personas antes de abrir la fundación".

Fuente: Tribuna del Yaqui