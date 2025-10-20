Carolina Ross, ex de Christian Nodal, confirmaría infidelidad de Ángela Aguilar a Gussy Lau

Ciudad de México.- La reconocida cantante, Carolina Ross, hace poco comenzó a dar de que hablar, al hacer inesperadas confesiones, como el hecho de que al terminar con Christian Nodal, se reunió con un compositor que le hizo fuerte confesión. Aunque no dio nombres, el público asegura que esto fue la confirmación de que Ángela Aguilar le sería infiel a la primera pareja que se le conoció, Gussy Lau.

Como se sabe, hace varios años que Ángela dio mucho de que hablar, cuando por accidente se filtraron fotos de la hija de Pepe Aguilar en un momento amoroso al lado de Lau, que es 15 años mayor que ella y que trabajaba para su padre en ese momento, sin embargo, tras el escándalo, la pareja al poco tiempo terminaron y siempre se dijo que fue porque el intérprete de Por Mujeres Cómo Tu no estaba de acuerdo con la relación y los separó.

Pero ahora, durante su participación en La Granja VIP, antes de que resultara ser la primera eliminada de la temporada, hizo fuertes confesiones en una reunión con todos, que muchos afirman hablaba del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, de Gussy y de Ángela, lo que solamente deja en peor posición a la creadora de Abrázame, ya que revelaría una infidelidad que se desconocería de ella.

Carolina Ross es la primera eliminada de La granja VIP, La Bea se salva #LaGranjaVIP pic.twitter.com/1JgjKr210Q — Vaya Vaya (@vayavayatv) October 20, 2025

Esto pues dijo que en un momento que ella terminó con alguien muy famoso, se encontró con amigo de ella que es compositor, y que estaba con una artista también muy famosa, negándose a dar nombres, señalando que le iba a caer un "demandón", y ni siquiera las iniciales, pues eran tan famosos que de inmediato iban a saber de quien se trataba, y solamente aseguró que él le dijo que terminaron por una infidelidad.

Sin dar detalles de fechas y nada, solo aseguró que ambos famosos ahora estaban unidos, por lo que se ha llevado a pensar que estaba hablando de la historia de Gussy con Ángela y la breve historia que tuvo ella al lado del cantante sonorense.

Carolina hablaría de Nodal y Ángela. Instagram @la_camaleona_897

Fuente: Tribuna del Yaqui