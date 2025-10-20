Confirmado por el vocalista: Ataque armado dejó seis impactos en autobús de La Jerez (FOTOS)

Tlaxiaco, Oaxaca.- Hace unas horas, el autobús de Banda Jerez de Marco Flores fue atacado a balazos mientras los integrantes regresaban de una presentación en Tlaxiaco, Oaxaca. A través de sus redes sociales se confirmó que su destino era Jerez, Zacatecas. De hecho, aunque ninguno de los músicos resultó lesionado durante el altercado, el conductor sí recibió un disparo.

Como te informamos en TRIBUNA, se dice que el motivo del incidente fue que los delincuentes, que viajaban en otro vehículo, intentaron que la unidad se detuviera. No obstante, el chofer desobedeció la indicación y continuó manejando, incluso les cerró el paso a los agresores. Cuando comenzaron los disparos, los integrantes del grupo se tiraron al piso y, por fortuna, todos se encuentran bien.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no se ha pronunciado sobre el hecho, aunque este medio continuará al pendiente de cualquier información. Cabe destacar que no es la primera vez que una celebridad sufre un incidente similar, pues en agosto pasado conmocionó a la sociedad el asesinato del vocalista y director de la agrupación Enigma Norteño, Ernesto Barajas, quien murió en un ataque a tiros en Zapopan, Jalisco.

Fueron seis los disparos

Revelan fotos del ataque armado

A primera hora, en las plataformas oficiales de Banda Jerez de Marco Flores apareció un comunicado en el que se corroboró que efectivamente fueron víctimas de la inseguridad. En la publicación se incluyeron un par de fotografías donde se observa a la unidad con vidrios y carrocería dañados. Los fans, en los comentarios, exigieron que se busque a los responsables y sean detenidos.

En entrevista telefónica con el programa Sale el Sol, Marco Flores brindó su versión de los hechos y agradeció que, a pesar del susto, no terminó en tragedia: "Veníamos de Tlaxiaco, Oaxaca, y desde un cerrito nos tiraron bala. Fueron seis impactos en el autobús. Es algo que no quisiéramos que se hiciera moda. Ya no puedes transitar tranquilo. El autobús se puede arreglar, pero las balas pasan y adentro viaja gente sin armas. Gracias a Dios todo bien".

