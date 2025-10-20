De los foros de Televisa a la calle: Exhiben la dura realidad que vive un querido actor

Ciudad de México.- En redes sociales comenzó a circular un video del actor mexicano, Alejandro Landero, quien presuntamente está viviendo en situación de calle tras vivir años de gloria con diversos proyectos televisivos. De acuerdo con la información difundida en plataformas digitales, el intérprete de Rosa Salvaje vive en calles de la colonia Condesa, ubicada en la Ciudad de México, en compañía de sus tres gatos y su perro.

Según Verónica, una vecina del sector, el histrión ha solicitado apoyo de alguno de sus vecinos para que le de alojamiento durante máximo un mes, periodo en el que espera poder estabilizar su situación actual. En el reporte ciudadano se explica que el artista lleva varias noches durmiendo a la intemperie y actualmente se encuentra en calle de Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar. El caso se ha viralizado y generado múltiples reacciones.

El vecino actor Alejandro Landeros se quedó sin trabajo y se encuentra en #situacióndecalle con sus tres #gatitos y su #perrito a los que no quiere abandonar. Él busca albergue por un mes. Está en Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar, frente a edif.#Condesa", se puede leer en la publicación.

¿Quién es el actor Rodolfo Landero?

Originario de la Ciudad de México, Alejandro Landero destacó en distintas producciones de Televisa, principalmente en el ámbito de las telenovelas. Se le recuerda por compartir créditos con artistas de la talla de Verónica Castro, además en su filmografía se encuentran proyectos televisivos como Rosa Salvaje (1987), Vivir un Poco (1985) y Pasión y Poder (1988). Su auge se situó durante las décadas de los 80's y principios de 90's.

Uno de sus papeles más recordados fue el de 'Rigoberto Camacho' en Rosa Salvaje, melodrama que abarcó casi 200 capítulos y en que participó junto a Verónica Castro y Guillermo Capetillo. Según Infobae, Landero firmó contrato con TV Azteca luego de su exitosa etapa con la televisora de San Ángel, esto dio paso a una transición que lo alejó paulatinamente del ámbito artístico y del foco publico.

También fungió como socio fundador de una empresa de vinos españoles y maestro de actuación e inglés en el estado de Morelos, además de probar suerte como músico y presentador en Once TV. Después de años alejado de los reflectores, Alejandro Landero contó que estuvo residiendo en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, y que su esposa falleció en 2016. Usuarios en redes sociales piden a la Asociación Nacional de Actores (ANDA) intervenir en la situación de Landero.

Fuente: Tribuna del Yaqui