¿Defiende a Eugenio Derbez? Victoria Ruffo revela regaño de José Eduardo por este motivo

Ciudad de México.- Fiel a su estilo espontáneo y sin filtros, la reconocida actriz de melodramas, Victoria Ruffo, volvió a dar de qué hablar luego de que sus recientes declaraciones sobre su expareja Eugenio Derbez y su hijo José Eduardo Derbez provocaran todo tipo de reacciones en redes sociales y medios de comunicación, pues aseguró que el joven actor la regañó a causa de este importante motivo, ¿acaso fue por defender a su padre?
Hace unos días, la primera actriz causó revuelo al mencionar que su hijo José Eduardo se había ido a un retiro espiritual, además de referirse con franqueza a su relación pasada con Derbez, lo que aparentemente no le hizo mucha gracia ni a su hijo ni al famoso comediante. Entre risas, la protagonista de telenovelas reconoció que el presentador de Miembros Al Aire ya le reclamó por "hablar de más", pues cada vez que concede una entrevista termina provocando titulares: "Sí, ya me dicen que me calle la boca, pero ustedes no me dejan, y yo hablé y hablé y hablé", comentó divertida.
La actriz de La Madrastra de 63 años, explicó que sus declaraciones suelen escalar porque los reporteros replican sus respuestas con los Derbez, lo que genera nuevas controversias entre los seres queridos de su primogénito: "Oye, sí me ha llamado la atención, porque luego de repente me preguntan tanto… pero luego van y le preguntan al otro, y luego ese otro ya dice que no se va a meter en problemas".
Ruffo también hizo alusión a la reacción del creador y actor de La Familia P.Luche, quien, según ella, no toma con humor algunas de sus respuestas: "Cuando me preguntan de él, creo que se enoja también", comentó entre carcajadas. Cabe recordar que hace unas semanas la actriz había dicho que "Eugenio es más amigo que papá", comentario que detonó nuevas tensiones mediáticas, ya que sus hijos salieron a hablar al respecto.
Por su parte, el actor y cantante, Vadhir Derbez, uno de los cuatro hijos de Eugenio, salió a defender a su padre diciendo que "hizo lo que pudo" cuando eran niños, a lo que Victoria respondió con ironía y elegancia: "Pues es problema ya de Vadhir, ¿no? Pero a mí, ¿por qué me mete? Cada quien habla como le va en la feria, ¿a poco no? Tú dices lo que viste, y a mí me fue medio regular", expuso sin titubeos.
Al final, Victoria Ruffo dejó claro que, más allá de las polémicas y los dimes y diretes, se queda con lo mejor que le dejó aquella historia de amor: su descendiente: "Gracias a Dios tengo un hijo maravilloso, José Eduardo, que salió de esa relación, y lo amo, lo amo mucho y lo admiro muchísimo", concluyó con orgullo.
Fuente: Tribuna del Yaqui