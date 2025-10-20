El Chaparro Chuacheneger acusa a productora de 'Hoy' de correrlo por rechazarle invitación

Ciudad de México.- El influencer conocido públicamente como El Chaparro Chuacheneger, acaba de brindar una entrevista a las afueras de Televisa, y sorpresivamente acusó a Andrea Rodríguez Doria, que es la actual productora del programa Hoy, de haberlo corrido del foro del matutino, después de que este le rechazara su invitación para formar parte de una de las ediciones de Las Estrellas Bailan en Hoy.

El creador de contenido, al detenerse para responder dudas de Edén Dorantes, fue cuestionado si pensaba en integrarse a una temporada del reality show de baile, a lo que confesó que Andrea ya lo había invitado, pero este no pudo aceptar, pero un día fue a ver que pasaba, y la productora le cuestionó su presencia: "Fíjate que hace mucho me invitaron, pero no pude aceptar por estar grabando allá, pero, una vez fui ahí al foro de Hoy, y la productora me corrió, que si que hacía ahí me dijo".

Entre risas, señaló que el reclamó de la tía de Andrea Escalona, pudo haber venido del hecho de que se presentó a ver los ensayos de los participantes, después de que asegurara no tener tiempo para ser uno de los participantes por cuestiones de trabajo, y cuando ella le cuestionó su presencia, prefirió simplemente irse: "Porque no quise la vez pasada, y yo pues nomás fui a ver, ahí nomás, entonces me la productora, '¿tú qué haces aquí?', y ya pues mejor me fui de ahí".

El actor de la serie de comedia, Tal Para Cuál, declaró que él no sintió feo de lo que le dijo la productora, y que sí sintió que lo corrió, pero en realidad no se molestó ni tampoco se sintió atacado debido a que lo han corrido de muchos lugares en el pasado, por lo que no le da importancia: "No sentí feo, pero pues, ¿como te diré?..., pero, pues ya me han corrido de varios lados, que no me corran de ahí".

Finalmente, dejando el tema de lado sobre la hermana de la fallecida Magda Rodríguez, El Chaparro Chuacheneger declaró que en el pasado ya ha sufrido de discriminación, ya que señaló que en un restaurante no lo dejaron pasar por llevar camiseta de tirantes, mientras que a varia mujeres sí lo hicieron y cuando se quejó le dijeron que ellas estaban depiladas y pese a que él demostró que estaba igual, siguieron sin dejarlo pasar.

Fuente: Tribuna del Yaqui