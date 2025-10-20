Eleazar Gómez y las razones por las que el público de 'La Granja VIP' anhela su salida

Ciudad de México.- Desde el anuncio oficial, la presencia de Eleazar Gómez en La Granja VIP generó múltiples reacciones, ya que su inclusión sorprendió a muchos televidentes al tratar de un actor que no hace muchos años enfrentó cargos por violencia familiar equiparada, acusado por la cantante y modelo peruana, Tefi Valenzuela. Este episodio dejó una mancha pública muy difícil de borrar y, a pesar de que TV Azteca lo promocionó como parte del elenco estrella, en redes sociales y un sector de la prensa lo posicionan como uno de los participantes más cuestionados.
El intérprete fue uno de los grandes protagonistas durante la primera semana del reality show, ya que se convirtió en uno de los nominados. Sin embargo, Eleazar se impuso en el Juego de Salvación y esto le permitió salir de la placa, además pudo intercambiar a uno de los nominados por un granjero y él decidió sacar a Alfredo Adame por Carolina Ross. En el Juego del Capataz, el actor cometió una trampa y fue exhibido por la producción, ganándose el mote de #LordTrampitas.
La participación de Eleazar Gómez demuestra que la convivencia en reality show ya no solo gira en torno a retos físicos o estrategias de juego, sino también sobre la 'imagen pública' y la 'legitimidad moral' del participante. Comentarios realizados y actitudes mostradas en el programa no han sido del agrado de los televidentes, principalmente por la manera en la que se ha expresado de César Doroteo con otros de los concursantes.
Es que César, no lo quiero decir así pero como es el único… ya sabes, también lo quieren mantener y a Alfredo, pues no hay manera (de que lo saquen)", dijo Eleazar durante una conversación con Alfredo El Patrón.
En redes sociales, usuarios señalaron que, con ese comentario, Eleazar habría sugerido que Teo es protegido por su orientación sexual, insinuando que el proyecto televisivo busca mantenerlo en competencia por motivos de diversidad. Si bien algunos fanáticos y periodistas de espectáculos esperan ver su fase de cambio, un gran sector de los televidentes aún cierra los ojos ante lo que perciben como una falta de responsabilidad.
Cada acción o comentario por parte de Eleazar Gómez genera diversas reacciones en redes sociales, al grado de convertirlo en tendencia. Su nominación contra La Bea, sus expresiones hacia otros granjeros queridos y su alianza con Alberto El Patrón, Kike Mayagoitia, Omahi, Jawy Méndez y Sergio Mayer Mori lo tienen en el ojo del huracán. Incluso, una parte del público afirma que, de haberse mantenido en la placa, hubiese sido el primer eliminado de la competencia.
Fuente: Tribuna del Yaqui