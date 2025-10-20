Eleazar Gómez y las razones por las que el público de 'La Granja VIP' anhela su salida

Ciudad de México.- Desde el anuncio oficial, la presencia de Eleazar Gómez en La Granja VIP generó múltiples reacciones, ya que su inclusión sorprendió a muchos televidentes al tratar de un actor que no hace muchos años enfrentó cargos por violencia familiar equiparada, acusado por la cantante y modelo peruana, Tefi Valenzuela. Este episodio dejó una mancha pública muy difícil de borrar y, a pesar de que TV Azteca lo promocionó como parte del elenco estrella, en redes sociales y un sector de la prensa lo posicionan como uno de los participantes más cuestionados.

El intérprete fue uno de los grandes protagonistas durante la primera semana del reality show, ya que se convirtió en uno de los nominados. Sin embargo, Eleazar se impuso en el Juego de Salvación y esto le permitió salir de la placa, además pudo intercambiar a uno de los nominados por un granjero y él decidió sacar a Alfredo Adame por Carolina Ross. En el Juego del Capataz, el actor cometió una trampa y fue exhibido por la producción, ganándose el mote de #LordTrampitas.

Wow! La producción de La Granja VIP sí hizo caso al público sobre la trampa de Eleazar Gómez uD83DuDC4FuD83CuDFFCuD83DuDC4FuD83CuDFFCuD83DuDC4FuD83CuDFFC ¡Eso mamonxs!#LaGranjaVIP @lagranjavipmx pic.twitter.com/mrEvmdODOO — uD83DuDE80 Garimemes uD83DuDE80 (@MusicYare) October 14, 2025

La participación de Eleazar Gómez demuestra que la convivencia en reality show ya no solo gira en torno a retos físicos o estrategias de juego, sino también sobre la 'imagen pública' y la 'legitimidad moral' del participante. Comentarios realizados y actitudes mostradas en el programa no han sido del agrado de los televidentes, principalmente por la manera en la que se ha expresado de César Doroteo con otros de los concursantes.

Es que César, no lo quiero decir así pero como es el único… ya sabes, también lo quieren mantener y a Alfredo, pues no hay manera (de que lo saquen)", dijo Eleazar durante una conversación con Alfredo El Patrón.

Acuérdense que el señor llamado #EleazarGomez fue a prisión por agredir físicamente e incluso intentar estrangular a la que era su novia #LaGranjaVIP #EleazarN #NochedeAsamblea pic.twitter.com/gX0TXAjfNW — saca el Chismecito!!! (@sacaelchisme) October 16, 2025

En redes sociales, usuarios señalaron que, con ese comentario, Eleazar habría sugerido que Teo es protegido por su orientación sexual, insinuando que el proyecto televisivo busca mantenerlo en competencia por motivos de diversidad. Si bien algunos fanáticos y periodistas de espectáculos esperan ver su fase de cambio, un gran sector de los televidentes aún cierra los ojos ante lo que perciben como una falta de responsabilidad.

Cada acción o comentario por parte de Eleazar Gómez genera diversas reacciones en redes sociales, al grado de convertirlo en tendencia. Su nominación contra La Bea, sus expresiones hacia otros granjeros queridos y su alianza con Alberto El Patrón, Kike Mayagoitia, Omahi, Jawy Méndez y Sergio Mayer Mori lo tienen en el ojo del huracán. Incluso, una parte del público afirma que, de haberse mantenido en la placa, hubiese sido el primer eliminado de la competencia.

De Vergüenza la participación de Eleazar Gómez..

Entró para presentar su lado “Bueno” que necesitábamos conocer y resultó ser peor de que lo que pensábamos.



Ha mostrado ser un prepotente y de lo peor!

Este ni con 2 oportunidades aprende!!! #LaGranjaVIP pic.twitter.com/UOJ5gZdgdi — Joy Rose Co (@JoyRoseCo) October 19, 2025

El público mexicano listo para eliminar a Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori. #LaGranjaVIP pic.twitter.com/MJBTQ8gcnI — ????? (@diegoacst) October 20, 2025

Eleazar tiene ciertos comportamientos q si me hace dudar de su salud mental, muestra cierta impaciencia , estrés , hiperactividad y paranoia q lo hace una bomba de tiempo.pero no puedo negar q nos esta dando a un excelente villano. #LaGranjaVIP pic.twitter.com/NH95MCEN12 — Ghostty (@mayers44) October 20, 2025

#LaGranjaVIP



Hoy te salvas Eleazar Gómez pero la próxima vez vamos por ti perro! #LordTrampitas pic.twitter.com/4l1OVGumq1 — Hijo De Su Madre (@BraunFlores) October 20, 2025

Ver a Eleazar Gómez retorcerse por dentro al ver que regresó Teo hizo que valiera la pena los votos que le dieron JAJAJAJA PINCHE CARA HIPÓCRITA uD83DuDE44 #LaGranjaVIP pic.twitter.com/m4tF6B0xjm — David Arellano (@DavidHernare) October 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui