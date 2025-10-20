Esto ganó Karely Ruiz por su pelea, Pedro Pascal protesta contra Trump y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si tú aprovechaste el fin de semana para desconectarte del mundo informativo y conectar con el descanso, aprovecha este Tribuna Top 3 Espectáculos para saber lo que aconteció en las últimas horas con tus artistas y programas favoritos. En el resumen de este lunes 20 de octubre del 2025 conoce los detalles de la reciente pelea de Karely Ruiz en el Stream Fighters 2025, donde derrotó a Karina García.

Guillermo del Toro maldice a la inteligencia artificial

El director mexicano, Guillermo del Toro, protagonizó un momento 'épico' durante la presentación de su nueva película Frankenstein, en Nueva York, cuando maldijo en voz alta a la inteligencia artificial durante el evento de estreno.

Pedro Pascal protesta contra Trump

El reconocido actor chileno, Pedro Pascal, fue captado participando en la protesta No Kings que se realizó este fin de semana en varios estados de Estados Unidos, donde miles se manifestaron en contra de las políticas autoritarias del presidente Donald Trump.

¿Cuánto dinero ganó Karely Ruiz por su pelea?

Según información que circula en las redes sociales, el combate que Karely Ruiz ganó contra Karina García le habría dado a ganar a la mexicana alrededor de 10 mil dólares, es decir, unos 183 mil 754 pesos mexicanos.

