Filtran VIDEO de Adrián Di Monte al exhibir a Sandra Itzel, integrante de 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- El reconocido actor y deportista mexicano, Adrián Di Monte, acaba de volver al centro del escándalo, pues se ha filtrado un video, en el que este sale hablando mal de su expareja, Sandra Itzel, mientras que sostiene su celular y exhibe ataques hacía su esposa, mientras que se encuentra incomunicada en La Granja VIP. Fans lo acusan de querer manchar su imagen con esto.

Como se sabe, la actriz y cantante decidió alzar la voz hace un par de años sobre la violencia que dice sufrió al lado de Di Monte, por lo que actuó legalmente en su contra, asegurando que a lo largo de los 10 años de romance la maltrató física y verbalmente, además de serle infiel. Como era de esperarse, el actor de El Maleficio ha negado constantemente estas declaraciones, pero desde que entró al reality, han salido a la luz recordatorios de su violencia, como audios filtrados por Sandra en su cuenta de Instagram.

Ante estas declaraciones el ganador de Reto 4 Elementos, fue sumamente atacado y tachado de "violentador", incluso cuando entró a La Casa de los Famosos México, muchos criticaron la decisión de contratarlo y desde la primera semana lo querían fuera. Pero ahora, al parecer, estaría buscando cambiar la narrativa de la situación, aprovechando que Sandra se encuentra encerrada e incomunicada dentro de La Granja VIP.

Adrián tacha de falsa feminista a Sandra Itzel. Internet

El motivo, es que en redes sociales ha comenzado a circular un video, en el que Adrián, en entrevista con Shanik Berman, muestra un video de la intérprete de Gato, hablando pestes de su esposa, Nuja Amor, en la que la tacha de ser de lo peor. Ante esta situación, la situación no salió bien para Adrián, ya que muchos afirmaron que estaba aprovechando la participación de Sandra en el reality de TV Azteca para quemarla sin que pueda defenderse.

El ganador de La Isla, decidió salir a desmentir esta situación y en un comentario de la página en la que se filtró esto, aseguró que esto fue hace mucho tiempo, que él ya no está hablando de nada de lo que pasa con Sandra, pues está viviendo una etapa diferente con su esposa de "una falsa feminista", pero que ya ha superado todo eso: "No se dejen engañar este video tiene un chingo de tiempo. Yo no hablo de ese tema y de sus mentiras ya supérenlo. Y la única razón por la cual hablé es para defender a MI esposa de una falsa feminista. Que si no habla de su victimez no hay tema de conversación".

Haz click aquí para ver el video.

Adrián exhibe a Sandra pero se defiende. Instagram @detodochisme

Fuente: Tribuna del Yaqui