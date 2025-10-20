Horóscopos de Nana Calistar para HOY martes 21 de octubre: Predicciones para cada signo zodiacal

Ciudad de México.- ¿Te interesa conocer cómo te irá en el amor, dinero, trabajo o vida personal durante este martes 21 de octubre? TRIBUNA Sonora te presenta las mejores predicciones para cada signo del zodiaco con los horóscopos de tu pitonisa favorita, Nana Calistar. Descubre qué te depara el destino para las próximas horas y prepárate para aprovechar las energías del universo a tu favor en este nuevo día.
Aries
Es momento de que procures tu bienestar y que no permitas que terceros afecten tu autoestima. Es posible que te surja la idea de comenzar un nuevo negocio, pero deberás ser paciente, porque se concretará hasta dentro de unos meses. Números de la suerte: 12, 23, 34.
Tauro
Probabilidades de pasar mucho tiempo a solas, lo cual te hará reflexionar para que valores a quienes realmente valen la pena. Disfruta lo que tienes, aprovéchalo pero hazlo con precaución.
Géminis
Aprende a distinguir en quién sí y en quién no debes de confiar; alguien cercano podría estar cerca de ti con otro interés. Es posible que te interés en alguien comprometido, ten mucho cuidado con eso.
Cáncer
Es probable que esta semana te salga un viaje, disfrútalo. Si estás pensando en abrir tu corazón, podrías cometer un error. Procura elegir a tu nueva pareja asegurándote de que realmente te quiere.
Leo
Debes estar alerta por infecciones en el estómago o en las anginas. Deja de compararte con los demás y aprende a ver lo que tú tienes para ofrecer, que es realmente valioso. Te podrías topar con alguien del pasado, aprovecha para cerrar el ciclo.
Virgo
Mantente atenta a amistades conflictivas. Debes ser más paciente y no desesperarte cuando las cosas no salen cómo esperabas. También aplica la paciencia en tu relación amorosa y evita conflictos innecesarios. Si estás pensando en iniciar una relación a distancia, valora si realmente vale la pena.
Libra
Revalúa si vale la pena quedarte en esa relación que siempre está dando problemas y ya se volvió tóxica. Conocerás a alguien por redes sociales que te ayudará a mejorar un aspecto de tu vida. Procura usar color café para que atraigas la buena suerte.
Escorpion
Te darás cuenta de lo mucho que te quiere una amistad porque te lo va a demostrar en estos días. Es posible que esta semana llegue un viaje inesperado, así que disfrútalo. Estás pasando por una mala racha en lo económico pero podría acabar pronto.
Sagitario
Ese carácter tan fuerte te ayudará a expresarte, así que no dudes en alzar la voz por tus convicciones y valores. Tu mejor día de la semana es el martes. Es importante que no canceles planes solo por imponer tu voluntad.
Capricornio
Usa prendas moradas, es tu color de la suerte esta semana. Realiza cambios positivos en tu vida para que puedas aprovechar la buena racha. No te metas en chismes, mantente alejado de temas donde tú no tienes qué opinar.
Acuario
Evita los malentendidos con tu pareja, la comunicación es clave. Te sentirás triste al recordar a alguien de tu pasado. Mantente alerta, en estos días podrías perder dinero o algo de valor. Abre bien los ojos a tu alrededor. Tus números de la suerte: 29, 42, 80.
Piscis
Te urge un cambio de look, así que no dudes hacerlo en estos días para que atraigas cosas nuevas en el amor o trabajo. Deja de fijarte en comentarios malintencionados o que te hagan atrasarte. Enfócate en disfrutar el presente, el futuro es un problema que aún no tienes.
