Horóscopos HOY Mhoni Vidente LUNES 20 de octubre 2025: Predicciones para tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Inicia una nueva semana, cargada de oportunidades para crecer y evolucionar. Mhoni Vidente, la astróloga más consultada por la farándula en México y América Latina, te comparte el horóscopo de hoy, lunes 20 de octubre de 2025, con los mensajes más acertados para tu signo zodiacal. En los horóscopos de Mhoni Vidente para este inicio de semana te encontrarás con las predicciones en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Aquí toda la información que debes conocer!

Horóscopos de HOY lunes 20 de octubre de 2025 por Mhoni Vidente: ¿Cuál será la fortuna de tu signo zodiacal?

Aries

El inicio de semana te impulsa a retomar proyectos que habías dejado pausados. Una propuesta profesional llegará por medio de un contacto del pasado. En el amor, evita las discusiones sin sentido; la paciencia será tu aliada.

Tauro

Tendrás una jornada productiva, pero también emocionalmente intensa. Mhoni Vidente recomienda no tomar decisiones apresuradas este lunes 20 de octubre.

Géminis

La comunicación será clave este lunes. Recibirás una llamada que podría abrirte una puerta importante. No ignores las señales del universo: una conversación inesperada puede traerte claridad sobre tus sentimientos.

Cáncer

Tu intuición estará más fuerte que nunca. Confía en ella antes de actuar, en especial si piensas dejar gente fuera de tu vida. Este día te favorece para resolver temas financieros y cerrar ciclos emocionales.

Leo

Se avecina un lunes lleno de oportunidades. Mhoni Vidente indica que podrías recibir reconocimiento en el trabajo o una noticia positiva relacionada con dinero. En el amor, alguien del pasado busca reavivar la conexión.

Virgo

Tu signo entra en un proceso de renovación personal. Este inicio de semana será ideal para organizar tus finanzas y establecer límites claros.

Libra

Con la influencia del Sol en tu signo, este lunes se perfila como un día de equilibrio y armonía. Aprovecha para planificar los próximos pasos de un proyecto importante. En el amor, la sinceridad será tu mejor aliada.

Escorpio

Un cambio inesperado te hará replantear una decisión reciente. Mhoni Vidente sugiere actuar con prudencia y no dejarte llevar por impulsos. Un mensaje importante podría llegar por la noche.

Sagitario

Tu optimismo será contagioso. Este lunes es propicio para firmar acuerdos o iniciar colaboraciones. No descartes un encuentro romántico en un entorno laboral o académico.

Capricornio

El trabajo será tu prioridad. Estás por alcanzar una meta que habías perseguido desde hace meses. Mhoni aconseja no descuidar tu salud ni tus horas de descanso. La estabilidad emocional llegará pronto.

Acuario

Este lunes será ideal para renovar tu energía y abrirte a nuevas experiencias. Recibirás una propuesta inesperada que podría marcar un antes y un después en tu vida profesional. En el amor, atrévete a dar el primer paso.

Piscis

Las emociones estarán a flor de piel. Mhoni Vidente recomienda evitar decisiones impulsivas. Este día será clave para sanar heridas y fortalecer la confianza en ti mismo. La tarde traerá una sorpresa agradable.

Fuente: Tribuna del Yaqui