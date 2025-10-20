'La Granja VIP': ¿Quién gana la Prueba del Capataz HOY lunes 20 de octubre de 2025?

Ciudad de México.- Luego de la eliminación de Carolina Ross, las cosas al interior de La Granja VIP se han movido de forma importante, por lo que para los participantes es de suma importancia poder llegar a ser el Capataz de la segunda semana y poder estar a salvo de la nominación. Además, el ganador de esta prueba podrá repartir los roles dentro de la granja y ser una figura de autoridad frente a sus compañeros.

Durante el transcurso de este lunes 20 de octubre de 2025, los granjeros lo dieron todo durante la Prueba del Capataz, la cual consistió en demostrar capacidad de precisión, fuerza y destreza para liberar una cuerda con un candado, encontrar la llave correcta y enrollarla por completo antes de tocar la campana. Cabe mencionar que Lolita Cortés, Fabiola Campomanes, Lis Vega y Jawy Méndez no pudieron participar al ser peones.

¿Quiénes son los finalistas de la Prueba del Capataz HOY lunes 20 de octubre?

Para la competencia, los integrantes se dividieron en dos grupos de cinco: el Equipo Rojo estaba formado por Kike Mayagoitia, Sandra Itzel, Alfredo Adame, Omahi y Sergio Mayer Mori, mientras que el Equipo Verde se conformó por César Doroteo, Kim Shantal, Alberto El Patrón, La Bea y Manola Díez. Al final, Kike Mayagoitia, Sergio Mayer Mori, César Doroteo y Kim Shantal resultaron ser los cuatros finalistas de la Prueba del Capataz.

Los cuatro competirán por inmunidad, liderazgo y la capacidad de influir en el reality show de TV Azteca. El ganador se definirá durante la gala de este lunes y podrá asumir un rol de autoridad dentro de la granja, además de disfrutar de una habitación más cómoda que el resto, la cual deberá compartir con un compañero. Hay que aclarar que Eleazar Gómez no pudo participar en esta ocasión, ya que fue sancionado por la producción tras cometer trampa en la pasada Prueba del Capataz.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO La Granja VIP?

Si quieres ver en vivo La Granja VIP, lo puedes hacer a través de la señal de Azteca Uno a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). La producción también está disponible en la plataforma de streaming Disney+, en donde los espectadores pueden acceder a los episodios completos y contenido exclusivo, además de las cámaras 24/7. Además hay un análisis previo a que se transmite a las 19:30, únicamente por Disney+ y la app TV Azteca en vivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui