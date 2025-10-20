Niurka crítica a Cazzu por exigirle pensión a Christian Nodal: "Mis hijos no tienen precio"

Ciudad de México.- Una vez más, la reconocida vedette de origen cubano, Niurka Marcos, está dando de que hablar, debido a que contrario a otras artistas y el público, no salió en apoyo a Cazzu, sino que en realidad se lanzó contra la cantante artista argentina, y la criticó por exigirle pensión al polémico cantante de origen sonorense, Christian Nodal, para su hija en común, Inti Nodal Cazzuchelli.
Como se sabe, desde que Cazzu regresó a México para su gira de conciertos, se reavivó el tema de la pensión alimenticia del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, debido a que la creadora de Con Otra en el pasado dejó en claro que no considera justo lo que le da mensualmente, además de señalar que no es un padre presente y le ha complicado los permisos para poder sacarla de Argentina mientras viaja por su Latinaje Tour.
Por su parte, abogados de Nodal respondieron a Cazzu de forma contundente, asegurando que eran puras falsas declaraciones las de la intérprete de La Cueva, señalando que su cliente siempre trata de ver a la pequeña, pero es la argentina la que lo dificulta y no responde los mensajes, además de asegurar que el esposo de Ángela Aguilar cubre con la pensión estipulada por Argentina, y además le pasa millones de pesos extra.
Ante esta serie de dimes y diretes, la exhabitante de La Casa de los Famosos All Stars, declaró que ella consideraba que Cazzu estaba haciendo mal y debería de dedicarse a su hija y no demandar a Nodal, señalando que ella jamás exigió nada y dejó a sus hijos convivir con sus padres, porque para ella no tenía precio los momentos a su lado: "Yo nunca le puse precio a mis hijos, yo nunca le metí la ley a los papás, porque creo que yo me siento super autosuficiente, para criarlos toda la vida, hoy son adultos bien criados y autosuficientes".
Finalmente, declaró que Emilio Osorio, Romina Marcos y su hijo Kike, cuando recibieron pensiones de sus padres, iban directamente a ellos y jamás pasaban por sus manos, ya que ella quería evitar que se le acusara de gastarlos de manera indebida: ]"El problema es que el dinero, que sus papás le dieron a mis hijos, en su momento, fue a mis hijos, directamente a ellos, el dinero nunca pasó por mis manos, porque yo no quería que dijeran que 'esta anda en el spa con el dinero de su hijo', jamás".
Fuente: Tribuna del Yaqui