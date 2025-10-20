Niurka crítica a Cazzu por exigirle pensión a Christian Nodal: "Mis hijos no tienen precio"

Ciudad de México.- Una vez más, la reconocida vedette de origen cubano, Niurka Marcos, está dando de que hablar, debido a que contrario a otras artistas y el público, no salió en apoyo a Cazzu, sino que en realidad se lanzó contra la cantante artista argentina, y la criticó por exigirle pensión al polémico cantante de origen sonorense, Christian Nodal, para su hija en común, Inti Nodal Cazzuchelli.

Como se sabe, desde que Cazzu regresó a México para su gira de conciertos, se reavivó el tema de la pensión alimenticia del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, debido a que la creadora de Con Otra en el pasado dejó en claro que no considera justo lo que le da mensualmente, además de señalar que no es un padre presente y le ha complicado los permisos para poder sacarla de Argentina mientras viaja por su Latinaje Tour.

Por su parte, abogados de Nodal respondieron a Cazzu de forma contundente, asegurando que eran puras falsas declaraciones las de la intérprete de La Cueva, señalando que su cliente siempre trata de ver a la pequeña, pero es la argentina la que lo dificulta y no responde los mensajes, además de asegurar que el esposo de Ángela Aguilar cubre con la pensión estipulada por Argentina, y además le pasa millones de pesos extra.

"Cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo". - Cazzu en México pic.twitter.com/GD2zpU41lZ — alejandro | uD835uDD91uD835uDD86uD835uDD99uD835uDD8EuD835uDD93uD835uDD86uD835uDD8FuD835uDD8A (@CazzuxSelena) October 16, 2025

Ante esta serie de dimes y diretes, la exhabitante de La Casa de los Famosos All Stars, declaró que ella consideraba que Cazzu estaba haciendo mal y debería de dedicarse a su hija y no demandar a Nodal, señalando que ella jamás exigió nada y dejó a sus hijos convivir con sus padres, porque para ella no tenía precio los momentos a su lado: "Yo nunca le puse precio a mis hijos, yo nunca le metí la ley a los papás, porque creo que yo me siento super autosuficiente, para criarlos toda la vida, hoy son adultos bien criados y autosuficientes".

Finalmente, declaró que Emilio Osorio, Romina Marcos y su hijo Kike, cuando recibieron pensiones de sus padres, iban directamente a ellos y jamás pasaban por sus manos, ya que ella quería evitar que se le acusara de gastarlos de manera indebida: ]"El problema es que el dinero, que sus papás le dieron a mis hijos, en su momento, fue a mis hijos, directamente a ellos, el dinero nunca pasó por mis manos, porque yo no quería que dijeran que 'esta anda en el spa con el dinero de su hijo', jamás".

Niurka sale en defensa de su amigo Lupillo Rivera y opina sobre todo lo sucedido con su ex. uD83DuDC40



VLA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por AztecaUNO

EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/pmagSSDX1g — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui