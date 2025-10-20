Príncipe William y Kate Middleton asistirían a la boda de Taylor Swift con Travis Kelce

Londres, Reino Unido.- Todo parece indicar que Taylor Swift tendrá una unión matrimonial grande, lujosa y con invitados inesperados, pues se ha dicho que es probable que su boda con Travis Kelce, vaya a contar con la sorpresiva asistencia de Kate Middleton y el Príncipe William. Cabe recordar, que el hijo del Rey Carlos III tiene una historia interesante con la cantante estadounidense, pues una vez cantó a su lado y en otra, fue captado al bailar Shake It Up en uno de sus conciertos,

El pasado mes de agosto, a través de su cuenta de Instagram, la reconocida cantante estadounidense, confirmó que se había comprometido con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs. Al ser grandes celebridades, su unión matrimonial ha causado mucho revuelo y se han comenzado a especular al respecto de lo que esperar, como el hecho de que podría ser en verano del 2026, y que los invitados serían estrellas del deporte y de la música muy importantes, incluso de la Realeza británica.

Los rumores de que los Príncipes de Gales podrían estar en dicho evento, es el hecho de que después de la participación de Swift en The Graham Norton Show, la famosa cantante dejó entrever que el enlace será una celebración "enorme", en la que habrá muchos invitados, incluso bromeó con el hecho de que ella va a "invitar a todos con los que ha hablado alguna vez". Los fans de la intérprete y de los royals afirman que Kate y William podrían estar por su pasado juntos.

El Principe William bailando Shake It Off en el concierto de Taylor Swift en Wembley es la mejor vibra para despertar pic.twitter.com/VNoX52NgnB — Sopitas (@sopitas) June 22, 2024

Ante esto, una supuesta fuente cercana a la intérprete de Love Story, declaró para un medio estadounidense: " La situación es ésta: el año pasado vimos lo bien que iba su relación no sólo con el príncipe William, sino también con sus hijos". Esto haciendo referencia a la ocasión en que el pasado 21 de junio del 2024, William se presentó con sus hijos, el Príncipe George y la Princesa Charlotte, a su concierto en el estadio Wembley de Londres, como parte del Eras Tour, tras lo que pasaron a su camerino a convivir, momento del que ambos compartieron foto.

Pero, esa no es la única ocasión en la que el nieto de la Reina Isabel II estuvo con Taylor y mostró que hay una amistad, pues el 26 de noviembre del 2013, durante la celebración de la Winter Whites Gala, fiesta benéfica para apoyar y ayudar a jóvenes sin hogar, William se subió al escenario para cantar con la joven y el cantante de rock, Jon Bon Jovi, su tan icónico tema, Living On A Prayer.

Taylor se sentó junto a mi, hubo una pausa y ella se volvió hacia mí. Me puso la mano en el brazo, me miró a los ojos y dijo: 'Vamos, Guillermo. Vamos a cantar'. Hasta el día de hoy, todavía no sé qué me pasó", aseguró años después sobre el icónico momento.

Fuente: Tribuna del Yaqui