¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la Villa 360 y sale Aristeo Cazares? Avances 20 de octubre

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy interesantes, ya que los azueles podrían seguir nominando, especialmente en el premio más importante para los atletas, ya que según los spoilers de este lunes 20 de octubre del 2025, se ha dicho qué equipo podría ser el ganador de la Villa 360, y el Juego Por La Ventaja. También se sabrá que le pasará a Aristeo Cazares tras lesión.

En los adelantos que día a día comparte el canal de YouTube de Proyecto TV, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, debido a que después de la lesión de Aristeo, las tensiones aumentarían en los rojos, pues se cree que fue algo grave que sí va a dejarlos sin el denominado 'Aguileón',

Por otro lado, se ha dicho que en la primera competencia de esta semana será el Juego Por La Ventaja, en la que en esta cuarta semana de competencia, el equipo ganador podrá otorgar una vida adicional a una de las mujeres que vayan al Duelo de Eliminación el próximo domingo 26 de octubre, que podría ser de los rojos, ya que los azules seguirían dominando en los circuitos, como en las semanas pasadas.

Ernesto nos platica cómo se siente después del accidente de su hermano Aristeo Cázares. uD83EuDD7AuD83EuDEC2uD83DuDE4FuD83CuDFFB #ExatlónMéxico pic.twitter.com/UiUGeRBH2a — Exatlón México (@ExatlonMx) October 20, 2025

En cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes del canal de YouTube de Proyecto TV, serán los azules quienes nuevamente se mantengan en las comodidades de la Villa 360, en el inicio de la cuarta semana de esta tercera temporada, mientras que los rojos por desgracia estarían confinados a las Barracas, durmiendo en el piso y teniendo que racionar la comida otra semana más.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos comenzarían la cuarta semana en la Villa 360 y los rojos en las Barracas.

Fuente: Tribuna del Yaqui