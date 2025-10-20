Sergio Mayer sale en defensa de Sergio Mayer Mori ante hate por actitud en 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- El fenómeno mediático que ha generado Sergio Mayer Mori con su participación en La Granja VIP no ha pasado desapercibido, ni siquiera para su padre, el actor y político Sergio Mayer, quien reconoció sentirse orgulloso del cariño que su hijo ha despertado en el público durante sus primeros días en el reality. De la misma manera, lo ha defendido ante el hate que muchos le han lanzado en redes sociales.

En tan solo una semana dentro del programa, Mayer Mori se ha ganado la simpatía de los televidentes, convirtiéndose en uno de los participantes más comentados y carismáticos del show de TV Azteca. Sin embargo, su padre admitió estar preocupado por la presión que recae sobre el joven, debido a la exposición mediática: "Que esté cayendo sobre él mucho peso y responsabilidad del programa me preocupa, porque no me parece correcto ni justo. Cualquier error, comentario o tropiezo lo utilizan para juzgarlo. Y son diez semanas, lleva tres días… Yo les pido que seamos mesurados".

El exdiputado destacó que, si bien el actor de RBD, serie de Netflix, tiene una personalidad intensa, esa energía es parte de su esencia: "Yo sé que él va mil por hora, pero esa es su personalidad", añadió. Entre su espontaneidad y encanto, Sergio Mayer Mori también ha despertado suspiros entre los seguidores de la emisión televisiva, algo que el exintegrante Garibaldi no solo aprueba, sino que toma con humor: "Que me digan que soy el suegro de México, miren, hay muchas 'sugar', y él lo sabe, toda la vida. Y lo que quiero es que mi hijo sepa que se respete siempre y que no le dé vergüenza su cuerpo".

El actor de La Madrastra también fue cuestionado sobre las recientes declaraciones de Mayer Mori, donde habló sobre su relación pasada con la modelo Natália Subtil, la madre de su hija Mila, y el hecho de que él era menor de edad cuando inició su noviazgo. Ante las comparaciones con el caso de Sasha Sokol, el artista aclaró que no tiene intención de emprender acciones legales: "Yo no creo que vaya a hacer nada, no quiero tocar ese tema. Por supuesto que tenía que salir en algún momento, pero él mismo reconoce que ella es una extraordinaria madre, y vamos a dejar esa parte ahí".

El también productor aprovechó el momento para señalar a los medios de comunicación por haber juzgado a su descendiente injustamente en el pasado, cuando aún no era un adulto: "Porque ustedes fueron muy crueles, y se los digo aquí: lo descalificaron y juzgaron sin escuchar, sin entender la realidad que él estaba viviendo. La sociedad se generó una opinión en base a lo que muchos de ustedes comentaron"

Finalmente, el exparticipante de La Casa de los Famosos México agradeció que La Granja VIP esté sirviendo como una plataforma para mostrar la verdadera esencia de su retoño, más allá de los escándalos: "Gracias por darle la oportunidad de conocer al ser humano. Él no entró a competir para ser el más bonito ni el más bello, sino para encontrarse a sí mismo como persona. Y eso es lo más importante", concluyó orgulloso.

Sergio Mayer demuestra su apoyo y está orgulloso de lo que su hijo ha logrado en LaGranjaVIP



Fuente: Tribuna del Yaqui / Agencia México