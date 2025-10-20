ÚLTIMA FOTO de Paco Pérez, 'Medio Metro', antes de ser asesinado conmociona a sus seguidores

Ciudad de México.- Este lunes 20 de octubre de 2025 se confirmó el asesinato del carismático bailarín Paco Pérez, mejor conocido como Medio Metro, luego de que su cuerpo fuera encontrado sin vida en la comunidad de San Sebastián de Aparicio, Puebla. En redes sociales, la consternación de sus seguidores ha provocado que todas sus plataformas estén llenas de mensajes de condolencia y exigencias de justicia.

Hace apenas un par de días se había presentado en la explanada municipal de Coronango, acompañado por el Grupo Super T. Pancho contaba en Facebook con más de seis millones de seguidores, y su perfil no se limitaba a lo profesional, pues también compartía aspectos de su vida personal. En su última publicación, realizada el 4 de mayo, subió un video sobre la importancia de la familia: "Como debe de ser".

En realidad, desde hace algún tiempo no estaba tan activo en el mundo digital. En TikTok, por ejemplo, no actualizaba contenido desde el 25 de enero de 2023, donde su usuario era @user2883998761934. Uno de sus videos que actualmente se está volviendo viral muestra a Pancho bailando al ritmo de una cumbia, vestido con pantalón blanco, playera negra y una gorra con el logo de Batman en el centro.

El fin de semana apareció en un video

Su última fotografía con vida

La última fotografía con vida de Pancho se encuentra en la cuenta de Facebook Ritmo Cumbiambero. En la imagen, Medio Metro aparece acompañado de un hombre, ambos sonriendo a la cámara. Cabe destacar que aproximadamente a la 1:00 horas del domingo 19 de octubre reposteó una transmisión en vivo de la misma cuenta, donde se le ve bailando muy animado con una joven. "En México, en el discotec Kaoz, presentando a mi bella pueblita. Yo, 'Medio Metro de Puebla' y del barrio bravo del alto", dice el texto de la publicación.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, una de las hipótesis más fuertes del Gobierno de México es que, debido a los golpes en el rostro, probablemente fue atropellado y posteriormente abandonado en la escena. Por su parte, los usuarios lo describen como un joven muy trabajador, que enfrentó una vida difícil desde pequeño, ya que tuvo que ayudar a su abuela a vender para subsistir.

