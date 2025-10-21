Alexis Ayala preocupa tras revelación de vidente que predice un episodio crítico en su vida

Ciudad de México.- El reconocido villano de los melodramas mexicanos y sexto finalista del popular reality show La casa de los famosos México 2025 se encuentra en grave peligro, incluso más de lo que podrías imaginar, pues como te hemos informado en TRIBUNA, él mismo confesó dentro del programa que enfrenta duras batallas debido a su deteriorada salud. ¿Se le diagnosticó alguna enfermedad?

No es la primera vez que el esposo de Cinthia Aparicio atraviesa momentos complicados, ya que en 2018 estuvo a punto de perder la vida tras sufrir un infarto al miocardio mientras se relajaba en su casa de Acapulco, acompañado de su anterior pareja, Fernanda López, y su hija Roberta: "Me levanté a nadar y a las dos de la tarde empecé a sentirme muy mal del estómago. Me dolía mucho el lado derecho del hombro; empecé a sudar y a vomitar. Ya no podía sostenerme en pie".

¿Está grave?

En realidad, todo se trata de una predicción de la vidente mexicana Gloria San, quien hizo una fuerte revelación a la revista de espectáculos TV Notas. Según la experta, las cartas indican que al hombre de 60 años le urge ser revisado por un médico, ya que de no hacerlo, las consecuencias podrían ser fatales. Además, advirtió que su corazón está tan delicado que incluso un coraje podría ponerlo en riesgo.

Participó en la tercera temporada de 'LCDLF México'

"Debe cuidarse el corazón. Las cartas nos muestran que si no acude pronto al médico puede haber muerte. Hablan de problemas emocionales, porque es muy enojón. De un coraje le podría dar un infarto que sería fatal", aseveró la vidente. Por el momento, el actor se mantiene bastante activo en redes sociales y el pasado viernes se volvió tendencia junto a los integrantes del Team Noche, luego de reunirse en la casa de Mar Contreras.

Actualmente, Alexis Ayala se encuentra bajo tratamiento médico por hipertensión arterial sistémica, condición que suele desencadenarse por sobrepeso, obesidad, así como niveles elevados de glucosa, colesterol y triglicéridos. Cabe destacar que en ocasiones también puede surgir por factores hereditarios. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran dolor de cabeza, dificultad para respirar, mareo, dolor en el pecho, zumbido de oídos, palpitaciones o sangrado nasal persistente.

Fuente: Tribuna del Yaqui