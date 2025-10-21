Aristeo Cazares abandona 'Exatlón México' por lesión; tras accidente será sometido a cirugía

Ciudad de México.- Tristemente, el reconocido deportista mexicano, Aristeo Cazares, no va a poder regresar a competencia, pues acaban de informar que debe de abandonar Exatlón México, a causa de su terrible lesión en la rodilla, después de haber sufrido fuerte accidente. Según los informes que dieron, va a tener que ser sometido a cirugía, por el tipo de lesión que tiene.

El pasado domingo 19 de octubre, se vivió el tercer Duelo de Eliminación, en el que tres hombres rojos y un hombre azul se fueron a dicha competencia, siendo uno de ellos Aristeo. Sin embargo, mientras que el parkourista estaba en competencia, al pasar por una plataforma en la que debía de empujar obstáculos para poder pasar, se resbaló y cayó gritando del el dolor, terminando en la arena sin poder mover la pierna, quejándose, por lo que tuvo que ser llevado al hospital.

A causa de esta situación el presentador de la emisión, Antonio Rosique, reveló que debían de suspender dicha eliminación, debido a que debían saber el parte médico. Tras varias horas de angustia, la noche del pasado lunes 20 de octubre, la 'Máxima Autoridad', reveló que el parte médico ya estaba y era un hecho que no podría continuar en las playas de la República Dominicana, sino que debía de volver a México.

Aristeo y Luis salen a luchar por su permanencia, sin embargo, un accidente frena la carrera de Cázares. pic.twitter.com/IOOOifcGS4 — Exatlón México (@ExatlonMx) October 20, 2025

Para sorpresas de muchos, el denominado 'Aguileón', apareció con muletas y entre lágrimas se dijo triste y frustrado, porque había tenido la fortuna de recibir golpes, pero pararse y seguir adelante, luchando hasta el final por su permanencia, pero ahora, con el hecho de tener que ser sometido a cirugía y retirarse por lesión lo hace sentirse frustrado porque no esperaba ese resultado, ya que tenía fe en que pudiera volver a las pistas.

Ante esto, Rosique le citó que era un guerrero de Dios, que siempre iba a estar a su lado y dado a esa protección iba a poder ponerse de pie, y le recordó que siempre sería uno de los campeones más entrañables de la historia del Exatlón México y ocupaba un lugar privilegiado en el corazón del público. Finalmente, Ernesto Cazares y el resto de los azules, se unieron también a los rojos para despedirse de Aristeo.

Fuente: Tribuna del Yaqui