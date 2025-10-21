Belinda salva serie de Paco Stanley: Convencería a Paola Durante de no demandar por '¿Quien lo Mató?'

Ciudad de México.- La reconocida Paola Durante, exedecán y figura clave en el caso Paco Stanley, compartió un momento íntimo que podría marcar un giro en su batalla legal contra una conocida plataforma digital. Esto pues declara que Belinda lograría salvar la serie ¿Quién lo Mató?, de tener que mandar a sus productores a juicio, ya que la convencería de no demandarlos por dicho proyecto sobre el asesinato del padre de Paul Stanley.

La también comunicadora mantiene una demanda por la serie no autorizada sobre el conductor, pero tras una charla con la exactriz de Televisa y cantante, quien la interpretó en dicha producción, su postura parece haber cambiado: "Yo fui a ver a Belinda hace una semana, le llevé un mandala y pues no me dejaban entrar los de Prime porque los tengo demandados, pero aún así ella dijo: 'No me importa, que entre'", relató Paola a Sale el Sol.

El encuentro ocurrió en el teatro, donde Belinda se presenta actualmente con Mentiras All-Stars. Según las palabras de Paola, la conversación que sostuvo con la reconocida intérprete de Luz Sin Gravedad, le permitió cambiar su postura: "Sané con ella. Le dije que: '¿Qué había sentido de hacer Paola Durante?', y me dijo que, con gran orgullo, que fue un personaje muy bonito para ella porque vivió lo que yo viví. Fue muy linda, me abrazó, me invitó a su camerino, estuvo muy bonito, muy padre".

De la misma manera, Durante aseguró que esa charla le permitió cerrar un ciclo emocional importante: "Le dije: 'Yo no hablé mal de ti, al contrario, gracias por haber sido Paola'. Cerró muy bonito. Entonces creo que ya he cerrado muchas cosas y me siento muy bien". Aunque mantiene críticas hacia la producción de la bioserie, especialmente por la falta de investigación sobre su caso, reconoció el trabajo de la artista de origen español: "Ella sí puso el personaje de que yo era una niña, una niña que no sabía nada de lo que estaba pasando. Entonces sí me gustó y le agradecí, la abracé, y con ella cerré ya el capítulo".

El impacto emocional del encuentro fue tal que la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, incluso considera desistir de su denuncia: "Yo le dije a Belinda que ya no iba a demandar, que ya no quiero problemas. Pero bueno, tengo que ver con mi abogado qué pasa. Mi otro abogado se enojó porque le dije que ya no quería demandar". Consciente de que nunca recibió una disculpa ni compensación por parte de la plataforma, Paola reflexiona sobre el desgaste que implica seguir en tribunales: "Ya no quiero problemas, ya no quiero venganzas, ya no quiero odio".

Si ellos se equivocaron y Prime nunca fue como: 'Oye, no pasa nada, aquí tienes algo de la tajada que nos tocó, una disculpa'. Hubiera estado más padre que llegar a demandas y llegar a problemas porque ya no quiero juzgados, ya no quiero regresar allá", añadió.

La historia de la exhabitante de La Casa de los Famosos México, sigue resonando en la memoria colectiva, pero hoy, más que buscar justicia en tribunales, parece enfocada en encontrar paz, seguir sanando esa herida tan profunda y continuar con su vida de la mejor manera.

