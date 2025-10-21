¿Cancela la boda? Litzy se arrepentiría de darle el sí al chef Poncho Cadena por este motivo

Ciudad de México.- Recientemente una presunta amistad de la reconocida cantante y actriz, Litzy, acaba de brindar una entrevista, en la que afirma que ella se estaría arrepintiendo de darle el sí al polémico chef mexicano, Poncho Cadena, a causa de un poderoso motivo, por el cual se ha llegado a pensar que podía cancelar la boda de manera definitiva, ¿será acaso que se acabó el amor?

El pasado 11 de octubre de este 2025, se iba a casar con el Cadena en Los Cabos, pero ambos salieron pocos días antes a informar que no podría realizarse debido a que "les había ganado el tiempo", pero ahora, en TV Notas, una presunta amistad de los exintegrantes de MasterChef Celebrity tuvieron que suspender porque él aún no consigue divorciarse: "Pensó que sería fácil lograr el papel, pero con el paso de las semanas se dio cuenta de que no podía casarse”.

Según los informes, la esposa de Cadena, Marcela Morales, no quiere darle el divorcio porque no está conforme con los términos que eligieron, por lo que sigue peleando propiedades y la cantidad de la manutención de los hijos, pese a que él ha tratado de hablar con ella y le ofrece todo, ella sigue complicando todo el proceso con abogados: "La realidad es que ella pensó que era un amorío más de él, pero en verdad Poncho está muy enamorado de Litzy. Por eso quiere que esto del divorcio ya quede antes de que acabe este año".

Leyenda

Pero eso no fue todo, pues la fuente asegura que Litzy, en realidad también ya se está comenzando a arrepentir de haberle dado el sí acepto a Poncho para casarse, por lo que no quiere apresurar las fechas y le ha sugerido que termine todo el proceso de divorcio antes de empezar a planear: "De hecho, cuando vieron que el tiempo estaba encima, fue Poncho quien propuso una fecha para febrero o marzo, para así tener el suficiente tiempo para planear bien la boda, pero Litzy le dijo que mejor arreglara bien eso del divorcio y con calma ven las fechas".

Ante esto, la fuente declaró que la actriz de TV Azteca, se le están yendo las ganas, y el único que está emocionado y busca soluciones para comenzar a planear, mientras que ella solo fluye y sigue sin presionar: "Ahora con todo esto de que no se puede divorciar, a Litzy la veo menos entusiasmada por dar ese paso. No digo que lo está dejando de querer, al contrario, los veo más enamorados que nunca, pero firmar y hacerlo ante la ley o un ritual, esas ganas, esa emoción, ya no la veo tan presente en ella".

Leyenda

Fuente: Tribuna del Yaqui