¿Christian Nodal, víctima de brujería? Vidente predice problemas con Ángela Aguilar y caída legal

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el reconocido cantante mexicano, Christian Nodal, no estaría pasando por el mejor momento, debido a que sería víctima de brujería, debido a que reconocida vidente a través de TV Notas lanzó una trágica predicción, pues aseguró que tendría problemas matrimoniales con la joven cantante del regional, Ángela Aguilar, además de una caída legal que lo llevaría a prisión.

En medio de los problemas legales que Nodal tiene con su primera disquera, el escándalo con Cazzu por presuntamente ser padre irresponsable, y futuros problemas con su esposa y su familia, como con Pepe Aguilar, según la vidente y tarotista, Gloria San, son a causa de que hay una magia oscura siendo lanzada en su contra. Según San, la situación se agravaría al grado de que el sonorense podría separarse e ir a prisión.

Primeramente, Gloria asegura que la pareja intérprete de Dime Cómo Quieres, van a comenzar a tener intensas discusiones por dinero, pues la nieta de Flor Silvestre, influenciada por sus padres, le querría controlar todo su dinero a Nodal, e incluso sus próximas agendas laborales: "Nodal va a tener contratiempos con Ángela por el dinero. Ella querrá manejar todos sus bienes guiada por Pepe Aguilar. Si Christian no se cuida, ella y su familia podrían dejarlo cuando ya no les dé dinero. No hay hijos por el momento, para que no haya más unión".

Christian y Ángela tendrían problemas matrimoniales. Internet

Con respecto a la batalla legal con Universal Music por la presunta falsificación de firmas en contratos, el caso podría terminar siendo vinculado a proceso, lo que harían que se tomaran medidas cautelares, como mantenerlo en México e incluso darle prisión, pues declara que sacó la carta 8 al leer su futuro: "Esta carta marca cárcel en caso de que no cumpliera. Tendrá que pagar mucho para evitarlo. Además, sufrirá una depresión muy fuerte", agregó.

Pero eso no sería todo, pues declara que su padre, Jaime González, y su madre, Cristy Nodal, se distanciarían de Christian, sintiéndose muy decepcionados de su hijo: "Va a tener problemas fuertes con su familia de sangre, más con su papá. La mamá se siente muy defraudada. Está enferma. Si no se cuida puede tener problemas graves de salud. El señor se ha decepcionado mucho y no lo va a apoyar más. Por el momento no habrá reconciliación". Todo esto sería un problema legal.

Se siente solo. Está desorientado. No sabe qué hacer. Bebe mucho. Cuando toma se pone muy intenso. Hay energía negativa, puede ser de trabajos de brujería en su contra para que no reaccione como debería. Todo lo que hace es porque lo están guiando terceras personas. No está enamorado de su esposa como asegura", concluyó la vidente.

Christian se distanciaría de sus padres. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui