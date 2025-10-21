¿De 'La Granja VIP' a prisión? Manáger de Eleazar Gómez dice si el exactor de Televisa agredió a su novia

Ciudad de México.- Después de que se dijera que el polémico exactor de Televisa y cantante, Eleazar Gómez, al parecer regresaría a la cárcel, su manáger ha decidido salir a aclara todo y niega agresión a su novia nueva, la joven Miriam García, asegurando que ella lo estaba apoyando con todo durante su paso por La Granja VIP, por lo cual también asegura que no pisará la prisión en los próximos días, como se dice.

Como se sabe, fue la periodista de espectáculos, Ana María Alvarado, en su canal de YouTube, aseguró que Miriam, que es hermana de Ian García, amigo cercano de Eleazar, conocido como un Wapayaso, habría violentado a la joven en una discusión en su hogar, antes de entrar al reality: "La hermana de Ian García, el Wapayaso, andaba con Eleazar Gómez y una semana antes de entrar a La granja hubo un problemón, una cosa fuerte, un episodio supuestamente -todo indica- al parecer, supuesta y alegadamente un episodio más de violencia".

Según la presentadora de Sale el Sol, Miriam no solamente va a salir a decir que terminaron por actos violentos por parte del actor de Atrévete a Soñar, sino que en realidad ya estaría preparando una demanda en su contra, lo que lo llevaría a prisión, pues al tener antecedentes, en caso de reincidencia, va directo tras las rejas: "Ella está por interponer, incluso, la demanda, para que no digan que es cuento y que es invento… Hermana de Ian García, 'el Wapayaso'… No podemos afirmar que Eleazar ya haya cambiado, sí hay otros episodios... De ser así, Eleazar seguirá en problemas".

Ahora, ante estas declaraciones de la presentadora de Imagen TV, el manáger de Gómez, a través de una entrevista para el canal de YouTube de Vaya Vaya, ha salido a dejar en claro que lo dicho por Ana María es una mentira, sino que en realidad tanto Miriam, como la familia sigue apoyando a Eleazar, incluso que están planeando en hacer evento en apoyo al actor en Guadalajara y Puebla, además de hacer camisetas para apoyarlo, y es una completa mentira lo de la violencia.

Ante esta situación, señaló que no entiende de donde es que Ana María recibió esa información, pero que él hace 10 minutos seguía con el entendido de que Miriam estaba en apoyo de Eleazar, ya que justo antes de que saliera la nota, la novia del actor le había hablado para estar coordinando los eventos antes mencionados y crear las camisetas a favor de Eleazar.

Fuente: Tribuna del Yaqui