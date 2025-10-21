Eleazar Gómez agredería a su nueva novia; reportan que saldría de 'La Granja VIP' con demanda

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Eleazar Gómez va a volver a prisión, ya que se dice que volvería a sus actitudes violentas contra las mujeres, pues la reconocida presentadora de espectáculos, Ana María Alvarado, acaba de asegurar que su nueva novia, lo acusaría de agredirla en una discusión doméstica, por lo que en caso de que salga de La Granja VIP, sería con una demanda por violencia.

Como se sabe, en noviembre del 2020, Eleazar fue detenido por haber violentado a su entonces prometida, Tefy Valenzuela, y lo encarcelaron en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, donde estuvo cinco meses mientras que se realizaban las investigaciones. Al final, después de aceptar su culpabilidad y ofrecer perdón, se le sentenció a tres años de libertad condicionada, un pago de la reparación del daño, además de recibir terapia psicológica, sin embargo, con la advertencia de ser encarcelado de tener un nuevo cargo.

Tras esto, Gómez solo había salido con Jenny de la Vega, pero se dice que se separaron porque tuvo romance con un hombre, pero ahora, se ha confirmado que tiene una relación con Miriam García, hermana de Ian García, 'El Wapayaso', de la cual el propio Eleazar se dijo sumamente enamorado. Sin embargo, hace poco, Ana María Alvarado aseguró que del amor ya no quedaría nada, y ella está preparando una demanda en contra del exactor de Televisa por violentarla de nuevo.

Cuando salga, algo grave va a pasar porque va a salir con una demanda. Me estaban platicando de muy buena fuente que la hermana de Ian García, el Wapayaso, andaba con Eleazar Gómez y una semana antes de entrar a La granja hubo un problemón, una cosa fuerte, un episodio supuestamente -todo indica- al parecer, supuesta y alegadamente un episodio más de violencia", aseguró Ana María.

Supuestamente, Miriam estaría en proceso de poner una denuncia de violencia física, y según la presentadora de Sale el Sol, esto habría ocurrido una semana antes de que fuera encerrado en La Granja VIP, por lo que una vez que salga, estaría enfrentando a la justicia: "Ella está por interponer, incluso, la demanda, para que no digan que es cuento y que es invento… Hermana de Ian García, 'el Wapayaso'… No podemos afirmar que Eleazar ya haya cambiado, sí hay otros episodios... De ser así, Eleazar seguirá en problemas".

Hasta el momento, ni la familia de Ian o la del actor de Atrévete a Soñar, no han salido para confirmar o desmentir la información, pero Ana María exhibió que el integrante de Bandidos Show, ha dejado de seguir a Eleazar en redes sociales, como Instagram, pese a que eran grandes amigos y en el pasado lo ha defendido de los ataques que recibe públicamente por las agresiones a sus exparejas.

Fuente: Tribuna del Yaqui