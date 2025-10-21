¡Emotivo momento! Cazzu interpreta 'Cielito Lindo' con sus fans tras sorpresa en Mérida (VIDEO)

Mérida, Yucatán.- Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, continúa cosechando éxitos en tierras mexicanas, hecho que quedó demostrado con el gran recibimiento que le brindaron sus fans tras su llegada a Mérida, Yucatán. La talentosa argentina se presentará este próximo miércoles 22 de octubre a las 20:30 horas (tiempo local) en nada menos que el Auditorio GNP Seguros.

En sus redes sociales, la trapera compartió un par de videos muy emotivos. Incluso, desde su arribo al hotel donde se hospeda, sus seguidores se congregaron afuera del lugar, coreando constantemente palabras de cariño. De hecho, la artista salió a pasar un rato con con ellos entre múltiples fotografías, obsequios y hasta una enorme sorpresa que rápidamente se volvió viral en TikTok.

¿En qué consistió la sorpresa?

Los yucatecos le llevaron una serenata con canciones representativas de México. Cabe destacar que la intérprete de Con otra cantó junto a sus fieles admiradores el tema Cielito lindo, lo que generó gran emoción entre los internautas, quienes aún continúan compartiendo el mágico momento. "No puedo creer cómo me recibieron en Mérida. Me explota el corazón", escribió en su cuenta de Instagram.

La Jefa del Trap atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el país, ya que durante su gira Latinaje En Vivo logró agotar dos fechas en la Ciudad de México, además de presentaciones en Guadalajara y Monterrey. No obstante, varios usuarios ya comenzaron a preguntarle cuándo regresará, pues no pudieron asistir a sus conciertos. Según la página oficial de Cazzu Tour 2025, el último espectáculo está programado para el 24 de octubre de 2025 en la ciudad de Puebla.

Cazzu cantando con un grupo de fans y unos mariachis "Cielito Lindo" en la ciudad de Mérida, en México.

¿Indirecta para Nodal?

Durante su segundo concierto en el Coloso de Reforma, Cazzu lanzó una aparente indirecta al padre de su hija, Christian Nodal, lo que generó revuelo: "Esta canción que viene a continuación la quiero dedicar diferente esta noche. Esta canción la quiero dedicar a todas las madres que crían solas a sus hijos. Yo, al igual que muchas mujeres, no solo no recibo ayuda, sino que recibo ataques".

