¿Eugenio Derbez reunirá a Victoria Ruffo con sus ex y Alessandra Rosaldo? Vadhir Derbez responde

Ciudad de México.- El reconocido cantante y actor, Vadhir Derbez, no pierde el sentido del humor cuando se trata de su famosa familia. Durante un reciente encuentro con la prensa, el actor fue cuestionado sobre la posibilidad de reunir a todas las exparejas de su padre, el actor, Eugenio Derbez, como Gabriela Michel, Silvana Prince, Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo, en un capítulo de De Viaje con los Derbez.

Su respuesta fue tan honesta como divertida: "No, hombre, imagínate que fueran todas las mamás. Pobre de mi papá. Nosotros yo creo que medio nos divertimos ahí con el drama, pero pobre de mi papá, no creo que lo aguante". Aunque descartó esa posibilidad en la famosa emisión que protagonizan los Derbez, Vadhir recordó que en Par de Idiotas, el proyecto que comparte con su hermano José Eduardo Derbez, sí incluyeron a sus respectivas madres.

A pesar de los rumores que han rodeado a las ex de Eugenio, Vadhir aseguró que entre ellas hay cordialidad y respeto: "Después de tantos años… se llevan muy bien, se han tratado superbonito y pues ya, ahí las ven, trabajando mucho". Sobre la más reciente temporada que los llevó a Japón, el artista la calificó como una experiencia inolvidable: "Es una ventana a que la gente vea cómo es nuestra dinámica familiar… los chistes, las babosadas, los dramas que suceden realmente entre nosotros. Lo hicimos lo más real posible".

Victoria Ruffo nos revela que su hijo le reclamó por hablar un poquito de más. uD83DuDC40



VLA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por AztecaUNO

EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/A6TG5Hmn9T — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 20, 2025

Vadhir también fue visto en un evento en Los Ángeles acompañado de una misteriosa mujer. Aunque se especuló sobre un posible romance, él actor de El Valet aclaró que actualmente se encuentra soltero y que simplemente salió en plan de amistad con la chica anteriormente mencionada: "Amiga mía nada más, la conozco desde hace años aquí en Los Ángeles. Ella tiene pareja, de hecho. Nos queremos mucho.”

Con carisma, transparencia y cercanía, el cantante y actor mexicano sigue consolidando su lugar en el entretenimiento, mientras comparte con el público lo que ocurre dentro —y fuera— de la dinastía Derbez.

Fuente: Tribuna del Yaqui