Examante de Cuauhtémoc Blanco hace revela que prometida contrato paparazzi para cacharlo en infidelidad

Cuauhtémoc Blanco

Examante de Cuauhtémoc Blanco acaba de revelar que la prometida del exactor de Televisa, contrató a un paparazzi para cacharlo en infidelidad

Ciudad de México.- La actriz y violinista mexicana, Sandra Montoya, que vivió gran polémica al ser captada como la amante del exactor y político mexicano, Cuauhtémoc Blanco, acaba de brindar una entrevista en la que reveló que Rossana Najera, que fue prometida del exfutbolista, contrató a paparazzi, para que tener una prueba en su contra y comprobar su infidelidad. Molesta, señala que ella fue la afectada. 

En el año del 2008, en TV Notas, salieron a la luz fotos del momento en que Blanco y Sandra se besaban, cuando él ya estaba comprometido con Rossana. Ahora, a 17 años del escándalo, la actriz ha brindado una entrevista en la que acusó a la actriz de TV Azteca de contratar a alguien para exponerlos: "Después de todo este incidente, descubren que la señora le pagaba a un paparazzi para que lo siguiera. No la juzgo a ella. Cuauhtémoc lo supo porque demandó, se sentía acosado y pensaba que lo iban a secuestrar. Y cuando le ponen a esta persona enfrente del MP, él le confesó toda la verdad".

Ante esto, Montoya declaró que el exactor de Televisa fue el absoluto culpable de todo lo que pasó, debido a que él fue quién la buscó, pero nunca le dijo que estaba en una relación, además de señalar, que al final, la única que resultó afecta emocional, pública y económicamente fue ella: "Él vino a mi casa. No fue la única vez que estuvo aquí. Yo también iba a la de él. Duramos 3 años y medio juntos. Nunca nadie supo de nuestra relación, y sin embargo, a la que crucificaron en todos lados fue a mí".

Lo que sí me queda bien claro es que se puso a jugar con las 2 y que ella (Rossana) llegó después que yo. A mí no me dijo que andaba con ella y a ella tampoco sabía que andaba conmigo. ¿Quién era el infiel? Claro, la señora hizo cosas que no debía, pero él no tenía por qué andar jugando con 2 mujeres", agregó.

Sandra expuesta con Cuauhtémoc. Internet

Montoya mantiene de manera tajante que ella desconocía que Blanco estaba comprometido con la exparticipante de MasterChef Celebrity, y que tristemente, pese a que fue él, quién fue el descarado, al final, ella pagó por estas situaciones, que tacha de completamente injustas: "El error fue de él y me trajo muchas consecuencias. Me quedé sin trabajo, sin dinero y tuve que reinventarme. No solamente me hicieron daño a mí, sino a mi familia, a mi economía y me fui para abajo. Bendito Dios, salí adelante".

Finalmente, Montoya declaró que desde ese escándalo en realidad no ha tenido encuentros con el exfutbolista de el América, pero que a Rossana sí se la ha encontrado en varias ocasiones, y se han saludado con total cordialidad, dejando de lado todo ese mal rato que ambas pasaron: "La saludo, nunca he tenido broncas. Sí me dio mucho coraje cuando pasó lo del paparazzi por el daño que me hicieron, pero jamás me llamó para molestarme, ni yo a ella".

Cuauhtémoc y Sandra. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui

