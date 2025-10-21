Examante de Cuauhtémoc Blanco hace revela que prometida contrato paparazzi para cacharlo en infidelidad

Ciudad de México.- La actriz y violinista mexicana, Sandra Montoya, que vivió gran polémica al ser captada como la amante del exactor y político mexicano, Cuauhtémoc Blanco, acaba de brindar una entrevista en la que reveló que Rossana Najera, que fue prometida del exfutbolista, contrató a paparazzi, para que tener una prueba en su contra y comprobar su infidelidad. Molesta, señala que ella fue la afectada.

En el año del 2008, en TV Notas, salieron a la luz fotos del momento en que Blanco y Sandra se besaban, cuando él ya estaba comprometido con Rossana. Ahora, a 17 años del escándalo, la actriz ha brindado una entrevista en la que acusó a la actriz de TV Azteca de contratar a alguien para exponerlos: "Después de todo este incidente, descubren que la señora le pagaba a un paparazzi para que lo siguiera. No la juzgo a ella. Cuauhtémoc lo supo porque demandó, se sentía acosado y pensaba que lo iban a secuestrar. Y cuando le ponen a esta persona enfrente del MP, él le confesó toda la verdad".

Ante esto, Montoya declaró que el exactor de Televisa fue el absoluto culpable de todo lo que pasó, debido a que él fue quién la buscó, pero nunca le dijo que estaba en una relación, además de señalar, que al final, la única que resultó afecta emocional, pública y económicamente fue ella: "Él vino a mi casa. No fue la única vez que estuvo aquí. Yo también iba a la de él. Duramos 3 años y medio juntos. Nunca nadie supo de nuestra relación, y sin embargo, a la que crucificaron en todos lados fue a mí".

Lo que sí me queda bien claro es que se puso a jugar con las 2 y que ella (Rossana) llegó después que yo. A mí no me dijo que andaba con ella y a ella tampoco sabía que andaba conmigo. ¿Quién era el infiel? Claro, la señora hizo cosas que no debía, pero él no tenía por qué andar jugando con 2 mujeres", agregó.

Sandra expuesta con Cuauhtémoc. Internet

Montoya mantiene de manera tajante que ella desconocía que Blanco estaba comprometido con la exparticipante de MasterChef Celebrity, y que tristemente, pese a que fue él, quién fue el descarado, al final, ella pagó por estas situaciones, que tacha de completamente injustas: "El error fue de él y me trajo muchas consecuencias. Me quedé sin trabajo, sin dinero y tuve que reinventarme. No solamente me hicieron daño a mí, sino a mi familia, a mi economía y me fui para abajo. Bendito Dios, salí adelante".

Finalmente, Montoya declaró que desde ese escándalo en realidad no ha tenido encuentros con el exfutbolista de el América, pero que a Rossana sí se la ha encontrado en varias ocasiones, y se han saludado con total cordialidad, dejando de lado todo ese mal rato que ambas pasaron: "La saludo, nunca he tenido broncas. Sí me dio mucho coraje cuando pasó lo del paparazzi por el daño que me hicieron, pero jamás me llamó para molestarme, ni yo a ella".

Cuauhtémoc y Sandra. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui