Horóscopos de HOY Nana Calistar miércoles 22 de OCTUBRE 2025: Predicciones para tu signo

Ciudad de México.- Este miércoles 22 de octubre de 2025 el universo tiene un mensaje especial para ti, por eso es importante que conozcas, antes que nadie, la predicción para tu signo que tiene Nana Calistar. Lee el mensaje de lo que te espera en el amor, la salud, el trabajo y el dinero y aprende a tomar las mejores decisiones. En TRIBUNA te presentamos lo que los astros tienen preparado para cada signo zodiacal. Conoce aquí lo que dice tu pitonisa favorita de Internet.

Aries

No te desgastes buscando la aprobación de los demás; quien te quiere lo hace tal cual eres, sin filtros ni disfraces. Viene una propuesta que podría cambiar tu rutina; acéptala sin miedo. En el amor, alguien del pasado vuelve con un “hola” disfrazado de nostalgia; cuidado, no todo lo que brilla es oro. No tomes decisiones en caliente.

Tauro

Estás cansado de darlo todo y recibir migajas. Este día te pide poner límites y valorarte más. No corras tras quien ni siquiera camina por ti. En lo laboral, se abre una oportunidad que te dejará una buena ganancia económica, pero tendrás que moverte rápido. Cuida lo que comes; tu estómago podría resentirlo.

Géminis

Deja de querer tener la razón siempre; eso te está robando paz. Aprende a escuchar y soltar. En el amor, alguien se muere por hablarte, pero el orgullo lo detiene; si te interesa, da tú el primer paso. Se viene un dinero que no esperabas y te sacará del apuro. Usa tu carisma; hoy será tu mejor herramienta.

Cáncer

Tu intuición anda fuerte, así que hazle caso. Soñarás con alguien que hace tiempo no ves, y podría significar un cierre pendiente. En el amor, alguien quiere algo serio contigo, pero tú sigues con dudas. No dejes que el miedo a sufrir te impida ser feliz. Cuida tus gastos; podrías arrepentirte de una compra impulsiva.

Leo

Brillas aunque no lo quieras, y eso despierta envidias. No te preocupes, lo tuyo es luz, lo de ellos es sombra. Este miércoles será ideal para cerrar tratos o aclarar malentendidos. En el amor, una persona que te observa en silencio podría confesar lo que siente. Duerme más; estás absorbiendo demasiada energía ajena.

Virgo

Te cuesta soltar el control, pero la vida no siempre sigue tus planes. Este día te traerá una lección sobre la paciencia. En el amor, podrías recibir un mensaje que te dejará pensando todo el día. No analices tanto, siente más. Un dinero pendiente llega; úsalo con inteligencia. Evita discutir en casa; podrías decir algo de lo que luego te arrepientas.

Libra

Tienes la cabeza llena de pensamientos que no te dejan avanzar. Medita o sal a caminar, necesitas despejarte. En lo sentimental, llega una etapa de claridad: o se quedan o se van, pero ya no más medias tintas. Cuida tu salud, sobre todo los nervios y el descanso. Un viaje corto podría renovarte el ánimo.

Escorpio

La pasión te domina, pero esta vez piensa antes de actuar. Hay alguien que juega con tus emociones, y tú lo sabes. En el trabajo, te reconocerán un esfuerzo que diste por perdido. No pierdas el foco, vienen semanas intensas. Un secreto saldrá a la luz, y aunque duela, te liberará. Tu poder personal está en su punto más alto.

Sagitario

Andas entre querer escapar y querer quedarte, y esa indecisión te drena. No te castigues por sentirte confundido. Este día te invita a mirar hacia dentro y elegir con el corazón. En el amor, alguien te admira desde lejos, pero tú ni cuenta. Se activa una racha de suerte en dinero, pero no derroches. Tiempo de sanar una vieja herida.

Capricornio

Tu esfuerzo por fin da frutos. Este miércoles sentirás que todo empieza a tener sentido. En el amor, alguien quiere hablarte claro; escucha sin interrumpir. No cargues culpas que no son tuyas. Un cambio en el trabajo te beneficiará más de lo que imaginas. Cuida tus articulaciones; tu cuerpo te pide pausa.

Acuario

Estás atrayendo lo que antes creías imposible. Tu energía anda magnética; aprovéchala. En lo sentimental, hay confusión entre amor y deseo: define lo que realmente quieres. Un proyecto personal se activa con fuerza, pero exige disciplina. Evita confiar en cualquiera; no todos merecen saber tus planes. Día ideal para limpiar y ordenar tu espacio.

Piscis

Eres puro corazón, pero no todos saben valorarlo. Hoy entenderás que poner límites también es amor propio. En el amor, podrías sentirte algo nostálgico; no caigas en el juego de quien ya te falló. En lo laboral, llega una propuesta que te entusiasma, pero analiza los detalles. Tu intuición será tu guía más confiable.

Fuente: Tribuna del Yaqui