Edición Impresa Suscríbete
Top3 Espectáculos

Imelda Tuñón y Maribel 'pelean' la herencia de Julián Figueroa: Esto y más en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Imelda Tuñón y Maribel Guardia se reencuentran por la herencia de José Julián, expulsan a Gaby Spanic de 'La Granja' y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Imelda Tuñón y Maribel 'pelean' la herencia de Julián Figueroa: Esto y más en el Tribuna Top 3 Espectáculos
Maribel Guardia e Imelda Tuñón se reencuentran, Gaby Spanic cachetea a compañera y más en el Tribuna Top 3 Espectáculos Foto: Internet

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder detalle de lo que ocurre con tus artistas y programas favoritos, tu mejor opción es el resumen de las noticias más relevantes: Tribuna Top 3 Espectáculos. En la edición de este martes 21 de octubre, Maribel Guardia e Imelda Tuñón se reencuentran por pleito de la herencia de Julián Figueroa, Gaby Spanic cachetea a compañera y más información del medio artístico.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Sadie Sink en el rodaje de Spiderman

La actriz Sadie Sink, conocida por su papel de Max Mayfield en la serie Stranger Things, fue captada en el set de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película de Tom Holland como Peter Parker. Aún se desconoce qué personaje interpretará la estadounidense en el filme de Marvel.

Gaby Spanic es expulsada de La Granja

La villana de telenovelas, Gaby Spanic, de nueva cuenta está protagonizando un escándalo después de haber sido expulsada del reality La Granja VIP Brasil por cachetear a una de sus compañeras.

Imelda Tuñón y Maribel Guardia se reencuentran por la herencia de José Julián

El pasado 20 de octubre, Maribel Guardia y la madre de su nieto, Imelda Tuñón, se encontraron en los juzgados en un supuesto trámite relacionado con la herencia del fallecido Julián Figueroa.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias