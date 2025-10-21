Imelda Tuñón y Maribel 'pelean' la herencia de Julián Figueroa: Esto y más en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder detalle de lo que ocurre con tus artistas y programas favoritos, tu mejor opción es el resumen de las noticias más relevantes: Tribuna Top 3 Espectáculos. En la edición de este martes 21 de octubre, Maribel Guardia e Imelda Tuñón se reencuentran por pleito de la herencia de Julián Figueroa, Gaby Spanic cachetea a compañera y más información del medio artístico.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Sadie Sink en el rodaje de Spiderman

La actriz Sadie Sink, conocida por su papel de Max Mayfield en la serie Stranger Things, fue captada en el set de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película de Tom Holland como Peter Parker. Aún se desconoce qué personaje interpretará la estadounidense en el filme de Marvel.

Gaby Spanic es expulsada de La Granja

La villana de telenovelas, Gaby Spanic, de nueva cuenta está protagonizando un escándalo después de haber sido expulsada del reality La Granja VIP Brasil por cachetear a una de sus compañeras.

Imelda Tuñón y Maribel Guardia se reencuentran por la herencia de José Julián

El pasado 20 de octubre, Maribel Guardia y la madre de su nieto, Imelda Tuñón, se encontraron en los juzgados en un supuesto trámite relacionado con la herencia del fallecido Julián Figueroa.

Hoy en Tribuna Top 3, la lista definitiva de los mejores espectáculos que no te puedes perder. uD83CuDFAD? Maja te trae las picks más impactantes. Lo mejor del entretenimiento en un solo lugar. uD83DuDC40uD83DuDC47https://t.co/KitLumQNdb#TribunaTop3 #Espectáculos #MajaPresenta #ArteEnVivo #Cultura pic.twitter.com/Z9iueSjebl — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui