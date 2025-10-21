Luto: 'Medio Metro' de Sonido Pirata conmueve en 'Hoy' con mensaje por su colega fallecido

Ciudad de México.- Este pasado lunes 20 de octubre de 2025 se confirmó el lamentable fallecimiento de Francisco Pineda Pérez, mejor conocido como el Medio Metro poblano, quien fue encontrado sin vida en la comunidad de San Sebastián de Aparicio, en el estado de Puebla. La noticia causó profunda consternación entre los habitantes de la zona, quienes comenzaron a exigir justicia para el hombre de 36 años de edad.

Derivado de este suceso, durante la más reciente emisión de un programa de espectáculos apareció uno de los artistas que también utiliza el apodo de Medio Metro. En este caso, se trató de José Eduardo Rodríguez, conocido como el Medio Metro de Sonido Pirata, quien aclaró su identidad ante la confusión generada en redes sociales, ya que en los últimos años han surgido varios influencers y bailarines con nombres similares.

José Eduardo, quien actualmente atraviesa una de las etapas más felices de su vida tras anunciar que será padre, aprovechó el espacio televisivo para expresar su tristeza por la partida de su colega. En medio de felicitaciones por la noticia personal, el artista pidió respeto y empatía hacia la familia del ‘Medio Metro’ poblano, cuyo funeral se llevaría a cabo este martes 21 de octubre.

Francisco Pineda Pérez

"El ambiente sonidero está de luto; hoy me uno profundamente a la pena del compañero Panchito, 'Medio Metro' original de Puebla. Dios lo tenga en su santa gloria y pronta resignación a sus familiares. Descanse en paz", escribió en su cuenta oficial de Instagram. Cabe mencionar que, tras difundirse la noticia, algunos usuarios en redes sociales mostraron confusión al no saber con exactitud cuál de los artistas que comparten el apodo había fallecido.

#Tendencias | ¿Cancela la boda? Litzy se arrepentiría de darle el sí al chef Poncho Cadena por este motivo uD83DuDC92uD83DuDEABhttps://t.co/OfNWeus0IB — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 22, 2025

Francisco Pineda Pérez

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo del 'Medio Metro' poblano fue localizado a la orilla de un canal. Una de las primeras hipótesis señalaba que podría haber sido atropellado, y que el responsable habría huido del lugar. Sin embargo, horas más tarde, la fiscal general del estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, confirmó que el artista recibió un balazo en la cabeza, descartando así la versión de un accidente vial.

Fuente: Tribuna del Yaqui