Nicki Minaj ha desactivado su cuenta de Instagram en medio de anticipación por su álbum

Ciudad de México.- La rapera Nicki Minaj desactivó su cuenta oficial de Instagram el pasado lunes 20 de octubre de 2025 por la noche, sin ofrecer explicación alguna. El gesto, que sorprendió a sus más de 230 millones de seguidores, se produjo penas cinco días después de que aclarara públicamente un controvertido anuncio inicial sobre un posible retiro de la música y cancelación de su próximo álbum, ahora confirmado para marzo de 2026.

La decisión ha generado especulaciones sobre sus motivos, su estado emocional y el futuro de su carrera artística, especialmente tras sus recientes revelaciones en X sobre el conflictos con figuras de la industria. El 15 de octubre, Minaj publicó en X: "Ok I’m not going to put out the album anymore. No more music. Hope you’re happy now @sc Bye, Barbz. Love you for life", insinuando presiones externas que la llevaron a pausar temporalmente su trabajo, interpretado inicialmente como un retiro definitivo. La noticia sacudió a la industria, pues Minaj había anunciado un nuevo álbum para 2026, en su autodenominada 'Billionaire Barbie era'.

Nicki has deactivated her instagram account



I will like to apologize for what I said about the ceo and his lace front uD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDE2D pic.twitter.com/Q7DcXwPtIG — melan barbie /3/27/26 (@NICKIMINAJICON9) October 21, 2025

Un día después, el 16 de octubre, en una sesión de 'Twitter Spaces', Minaj retractó su declaración: "Just know that I’m very happy with you guys and with the next chapter. Nothing is going to stop that. We are in the best musical place I’ve ever been in, ever in my life. And just complete musical clarity". Afirmó que el álbum será uno de los dos mejores de su carrera, incluirá una gira global y que ella es 'the conductor of this train', subrayando su control sobre su trayectoria.

La desactivación de Instagram se suma a movimientos que han desconcertado a sus seguidores. Aunque Minaj celebró su sexto aniversario de bodas con Kenneth Petty en X, escribiendo "God bless you, my love. Happy Anniversary Thank you", su ausencia en Instagram, donde compartía avances musicales y momentos personales, ha sido vista como una ruptura con su estrategia habitual de promoción, o un posible distanciamiento de presiones externas.

Fans especulan que podría ser una maniobra para renegociar contratos o preparar un relanzamiento, especialmente tras sus denuncias en X sobre un 'ring of thieves' en la industria, incluyendo acusaciones contra Charlamagne tha God, Desiree Perez y Jay-Z por supuestas interferencias y swatting en su hogar. Otros temen una retirada prolongada, recordando su pausa en 2019 para enfocarse en la familia.

Nicki Minaj has followed a well-known MAGA Barb account on Twitter, notorious for its extreme racism and support of Donald Trump’s extremist ideals.



This follows her recent public support of Trump and attacks on Vice President Kamala Harris just days ago. pic.twitter.com/HcxTz9LNk3 — Pop Fusion HQ (@PopFusionHQ) October 20, 2025

En X, el hashtag #NickiMinaj ha sido tendencia, con los Barbz expresando apoyo y preocupación. Un fan escribió: "Nicki Minaj did not deactivate her account. This is an attempt to silence her", mientras otros exigen explicaciones a Roc Nation. Profesionalmente, no hay nuevos proyectos confirmados más allá del álbum de 2026 y la gira asociada. Su bio en X reza '3.27.26 = BRAND NEW ALBUM', señalando una fecha tentativa. Su presencia en la Met Gala 2025 y colaboraciones con Ice 'Spice y Doja Cat' habían mantenido su perfil activo.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México