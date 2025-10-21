Prepara su muerte: Actor de Televisa filtra su última voluntad y esto pasaría con su herencia

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y productor mexicano, Luis Felipe Tovar, en una reciente entrevista para varios medios de comunicación, como Imagen TV, acaba de confesar que ya se prepara para morir, pues aunque afirma que él desea seguir viviendo muchos años más, ya tiene estipulada su última voluntad, además de que reveló qué pasará con su herencia, ¿acaso solo tiene un heredero o será repartida?

Yo claro que sí. Bueno, como diría Woody Allen, 'yo no le tengo miedo a la muerte, pero preferiría no estar ahí, cuando eso suceda'. Yo le tengo muchísimo respeto".

Mira, yo le tengo mucho amor a la vida, y cuando veo que alcanza a trascender, que se alejó del dolor y se alejó de cualquier tipo de complicación, yo lo entiendo, y lo he vivido de cerca con mis familiares más queridos. Cuando llegue el momento, no me voy a echar para atrás

Lo normal, es que yo sea el primero que me vaya, y tenemos que estar preparado en este sentido, porque pues ellos van a tener que seguir adelante. Yo estaré convencido de que cumplí mi misión con ellos.

Me gustaría que me cremaran, no me gustaría estar ahí enterrado, es una sensación, y pum, por aquí mis cenizas, que las vayan a tirar por un punto que he viajado con mi familia".

Fuente: Tribuna del Yaqui