Tras meses fuera de Televisa, Yolanda Andrade vuelve a 'Montse&Joe' y despotrica contra Verónica Castro

Ciudad de México.- Los seguidores del programa Montse&Joe recibieron la mejor de las noticias debido a que se confirmó que la noche de este martes 21 de octubre la querida conductora Yolanda Andrade volverá a la emisión, luego de meses de ausencia debido a sus problemas de salud. Hace algunas horas, la nacida en Culiacán fue captada llegando a las instalaciones de la XEW para grabar un par de capítulos del programa de Unicable.

Como se recordará, Yolanda abandonó las transmisiones de Televisa desde el pasado 2024 debido a diversas complicaciones médicas, las cuales comenzaron en el año 2023 cuando fue diagnosticada con un aneurisma cerebral. Sin embargo, en declaraciones recientes, la gran amiga de Montserrat Oliver declaró que sufría una enfermedad degenerativa y que su diagnóstico de vida era muy corto.

Por fortuna, Andrade ya tuvo la oportunidad de volver a hacer lo que tanto ama que es conducir: "Regresar me dio taquicardia, me dio mucha emoción, me siento muy querida", expresó aún con dificultades para hablar. Debido a que no ha parado de recibir muestras de cariño del público, la conductora les envió un mensaje a sus fans: "Muchísimas gracias desde el fondo de mi alma".

Yolanda Andrade vuelve a hablar de Verónica Castro

Poco antes de retomar las grabaciones de Montse&Joe, la conductora platicó con diversos medios sobre su controversia con Verónica Castro, quien afirma fue su pareja en el pasado, pero ella siempre ha manifestado lo contrario: "Se le cayó la máscara un ratito. Eso me tuve que comer yo muchas veces. Muchas… otra personalidad, la verdadera", contestó Yolanda al ser cuestionada sobre recientes declaraciones que hizo la madre de Cristian Castro.

Andrade lamentó que lo que alguna vez fue para ella una experiencia íntima y significativa haya terminado en dimes y diretes entre ambas: "Lo que pasó y fuimos a hacer a un lugar tan lejos y tan bonito… lo que se vivió tan bonito acabó siendo un chisme de barrio. Y una cosa triste". Además, Yolanda reafirmó que nunca ha buscado dañar a Castro:

Y Verónica, que Dios te bendiga a ti también y delante de la Virgen, yo nunca dije ninguna mentira, mucho menos para lastimarte. Nunca jamás lo dije".

Asimismo, Yolanda expresó su deseo de cerrar el ciclo con honestidad: "No me quiero ir de este mundo sin mi verdad. ¿Para qué decimos mentiras? No vale la pena este numerito ya estamos cansadas las dos". Finalmente, en tono reflexivo y con evidente vulnerabilidad, Andrade compartió que su estado de salud le impide pronunciarse más sobre el asunto:

No voy a salir porque apenas puedo caminar y hablar… para salir a hablar de esta persona. Porque vivas, imagínate lo que pasa, después muertas me va a perseguir un alma en pena", dijo la hermana de Marilé Andrade.

