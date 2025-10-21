Tras ser desahuciada, filtran inesperada noticia de Yolanda Andrade y ¿se retira de Televisa?

Ciudad de México.-

Tristemente, Yolanda reveló en entrevista para Venga la Alegría, que tras varios años de angustias, recaídas y múltiples estudios, se determinó que por desgracia, que sus médicos dieron con el diagnóstico de una enfermedad incurable que poco a poco iría acabando con sus funciones básicas, como la movilidad y por ende, viviría menos años: "Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura, entonces, conclusión: quiere decir médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios".

Pero eso no fue lo más impactante, sino que la actriz de Rosa Salvaje, declaró que dicha enfermedad fue a causa de una brujería, de la que acusó directamente a Verónica Castro: "Yo no creía en (la brujería). Hay cosas que cuestan trabajo, creer, pero no quiere decir que no existan. Entonces, como conocí una bruja, muy bruja, pasaba por mi casa en una escoba y un día le pedí de favor que ya me dejara en paz con eso, que no estaba bien". Por su parte, Castro molesta solo ha negado los señalamientos.

Yolanda Andrade reaparece en redes y envía mensaje a sus fans pic.twitter.com/Qi1gJP08Rv — MEDIAESPECTACULOS (@MEDIAESPEC77161) October 17, 2025

En medio de estas terribles acusaciones y escándalo, la periodista de espectáculos, Martha Figueroa, aseguró que estaba muy contenta de poder afirmar que Yolanda estaba mucho mejor al fin saber qué tenía, y por ese motivo, va a regresar a la televisión, pues ya grabó episodio de Montse y Joe: "Ya volvió Yolanda y está casi como nueva. Me enteré de una cosa que me dio muchísimo gusto: resulta que ya regresó Yolanda Andrade, ya grabó un programa de Montse y Joe, y la próxima semana grabará otro más".

Finalmente, aseguró que el episodio que ya grabó, se transmitirá la noche de este martes 21 de octubre, y que en esta semana grabará un nuevo programa, que posiblemente se estrené el próximo martes 28 de octubre, lo que marcaría el primer paso de su regreso permanente al programa de Unicable que ha estado al aire por varios años con su gran amiga y presentadora mexicana, Montserrat Oliver.

Fuente: Tribuna del Yaqui