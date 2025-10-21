Usuarios ven indirecta a 'La Granja VIP' tras publicación de Endemol sobre 'LCDLF México'

Ciudad de México.- La productora EndemolShine Boomdog, encargada de La Casa de los Famosos México, se volvió tendencia en redes sociales y no precisamente por motivos positivos. Todo comenzó el pasado lunes, cuando compartieron en X (antes Twitter) las cifras que representan la magnitud del éxito obtenido por la tercera temporada del popular programa, en la que resultó ganador Aldo de Nigris.

"La magnitud de un formato 24/7 se mide en números. Estos son algunos datos de la producción de la tercera temporada de 'La Casa de los Famosos México'", se lee en el escrito, acompañado de varias estadísticas que incluyen: 70 días de grabación, 104 micrófonos, 85 cámaras, 100.5 horas de gala, mil 598 luces, 392 cambios de vestuario, 35 juegos montados, 5 mil 110 viajes de producción, 7 conciertos, 8 fiestas, 60 maletas de talento, 559 personas de crew y 480 litros de agua.

A algunos usuarios les resultó curioso que la información se compartiera casi dos semanas después de la finalización del programa, cuando en ediciones anteriores se hacía mucho antes. Esto provocó una ola de hipótesis, siendo la más replicada que se trató de una respuesta al éxito de La Granja VIP, que apenas concluye su primera temporada. Cabe destacar que el fandom de este reality usa diariamente el hashtag #LaGranjaVIP en redes sociales.

Los fans se quejan de la producción

Entre los comentarios más frecuentes se encuentran quejas por supuestas irregularidades en La Casa de los Famosos México, ya que a ciertos espectadores no les pareció correcto que los panelistas de las galas siempre mostraran favoritismo hacia el Cuarto Día. Además, se volvió a mencionar la controvertida salida del influencer Aarón Mercuy, ya que sus admiradores insisten en que hubo fraude, debido a que consideran incoherente que Shiky recibiera más votos.

Este gachupin del Shiky tendría que haber salido el 15 de septiembre de la casa de los fraudes famosos uD83CuDDEAuD83CuDDF8 uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Su misteriosa nominación en el confesionario metiendo a todos obviamente para generar más votosuD83EuDD14



Sus panelistas manipuladores festejando la trampauD83EuDD23



uD83EuDD47#LaGranjaVIP pic.twitter.com/SESvjODfnM — Kevinion McCallister uD83EuDDD1uD83CuDFFB?uD83CuDF84 (@KevinionMc) October 21, 2025

"Si su producción, la dinámica, el desarrollo, el contenido, la conducción, etc., todo está muy bien, pero hay algo que ya tiene harto al público: la falta de respeto con sus fraudes, y fueron más evidentes en esta última temporada. Mientras sigan así, van a perder público", puntualizó en la plataforma de Elon Musk el perfil de @vanemol. Por otra parte, la opinión con más likes fue la de @KevinionMc: "Este gachupín del Shiky tendría que haber salido el 15 de septiembre de 'La Casa de los Famosos'".

Fuente: Tribuna del Yaqui