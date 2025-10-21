(VIDEO) ¿Por miedo al público? 'Gomita' confiesa por qué no quiso entrar a 'La Granja VIP 2025'

Ciudad de México.- Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, es una creadora de contenido muy popular en redes sociales, quien recientemente, durante una entrevista con la página LGBT+ Escándala, hizo una confesión que dejó a varios sorprendidos. La influencer reveló que decidió rechazar la invitación para participar en La Granja VIP 2025. Aquí en TRIBUNA te contamos qué hay detrás de su decisión.

"Me invitaron a La Granja VIP y no quise aceptarlo porque dije: 'Híjole, ¿cómo que animales?' Soy superanimalera, tengo tres chihuahuas, tuve un shih tzu y un pomerania, me encantan los animales, pero pensé: '¿Con una vaca y un caballo qué voy a hacer?'", declaró la joven de 31 años, quien, aunque se sentía entusiasmada por formar parte del proyecto, consideró que no era el ambiente ideal para ella.

Después comentó que al final fue lo mejor no aceptar, porque muchas personas que ven los Reality shows no entienden que los famosos únicamente están generando contenido. Aunque no profundizó en el tema, es muy probable que se refiriera a su experiencia en La Casa de los Famosos México, edición 2024, programa del que salió en medio de numerosos comentarios negativos.

Carolina Ross fue la eliminada

"La gente no se da cuenta realmente de que es contenido, y para eso nos están contratando. Ojo, no me hubiera aventado. Si lo hubiera visto, no lo habría hecho, porque como Aracely soy muy tímida, pero como Gomita hubiera dicho: 'Todo bien, eh'", puntualizó entre risas, mientras bromeaba con que, en caso de haber participado, habría hecho un excelente dúo con Sergio Mayer Mori en la suite.

La Granja VIP 2025'

Cada domingo, a las 20:00 horas (tiempo local), un habitante de La Granja VIP abandona el reality. El programa inició el 12 de octubre de 2025, y la primera eliminada fue la cantante Carolina Ross. Actualmente, permanecen en competencia Alfredo Adame, Luis Alejandro Méndez Jawy, Kimberly Shantal, Sandra Itzel, Alberto del Río El Patrón, César Doroteo Teo, Manola Díez, Kike Mayagoitia, Lis Vega, Omahi (Omar Alejandro Maldonado Hinojosa), Eleazar Gómez, Fabiola Campomanes, Lola Cortés, Sergio Mayer Mori y Ginette Puentes.

