Ace Frehley: Abren investigación por la muerte del guitarrista de Kiss por pruebas toxicológicas

California, Estados Unidos.- El fallecimiento de Ace Frehley, legendario guitarrista y miembro fundador de la banda KISS, continúa bajo investigación por parte del médico forense del condado de Morris, Nueva Jersey, quien ha ordenado pruebas toxicológicas para determinar la causa final de su muerte. Frehley murió el jueves 16 de octubre de 2025, a los 74 años, tras sufrir una hemorragia cerebral provocada por una caída en su estudio personal.

Según un reporte exclusivo publicado por TMZ el 22 de octubre, el cuerpo del músico fue sometido a análisis complementarios para descartar la presencia de sustancias que pudieran haber influido en el desenlace. Aunque la causa preliminar fue identificada como hemorragia cerebral, el forense busca establecer si hubo factores agravantes, como medicamentos, alcohol o drogas, que pudieran haber contribuido al episodio.

Ace Frehley, nacido como Paul Daniel Frehley en el Bronx el 27 de abril de 1951, fue hospitalizado en estado crítico tras una caída ocurrida a finales de septiembre, posiblemente el 25, en su residencia de Morristown. El accidente se produjo mientras trabajaba en su estudio, y aunque recibió atención médica inmediata, su condición se deterioró rápidamente, requiriendo soporte vital con ventilador. Su familia confirmó que, tras no observar mejoría, se tomó la decisión de retirar el soporte vital, y Frehley estuvo rodeado de seres queridos en sus últimos momentos, en un ambiente de recogimiento y paz.

La investigación está siendo liderada por el equipo forense del estado de Nueva Jersey, en coordinación con autoridades locales. Las pruebas toxicológicas, que pueden tardar varias semanas en completarse, buscan esclarecer si existían condiciones médicas subyacentes o si el accidente estuvo relacionado con algún tipo de consumo. Hasta el momento, no se han revelado indicios de criminalidad ni se ha abierto una causa penal.

Frehley había enfrentado problemas de adicción al alcohol y otras sustancias durante sus años más activos con KISS en las décadas de 1970 y 1980. En entrevistas, reconoció haber vivido etapas de excesos, aunque en los últimos años se mostraba sobrio y enfocado en su carrera como solista. Su salud había sido motivo de preocupación en ocasiones anteriores, pero no se reportaron enfermedades crónicas graves en los meses previos a su muerte. Recientemente, canceló el resto de sus fechas de gira para 2025 debido a "problemas médicos en curso", comenzando con la anulación de un concierto en la Feria del Valle Antílope en California el 26 de septiembre, seguida por el resto de las fechas el 6 de octubre.

En lo personal, Ace Frehley vivía una etapa tranquila, alejado de los escenarios masivos pero activo en la producción musical. Estaba casado desde 1976 con Jeanette Trerotola y tenía una hija, Monique, además de un hermano, Charles, y una hermana, Nancy Salvner. Su legado como 'Spaceman' de KISS, creador de clásicos como Cold Gin, Parasite, Shock Me y New York Groove, lo convirtió en una figura icónica del rock duro y el heavy metal. Su álbum solista debut de 1978 alcanzó estatus de platino, y su más reciente, 10,000 Volts (2024), fue un éxito comercial, debutando en el puesto #2 en la lista Independent Albums de Billboard. También tenía planes para lanzar Origins Vol. 3 en 2025, proyecto que no se concretó.

La comunidad musical ha reaccionado con profunda tristeza ante su partida. Sus excompañeros de KISS, Gene Simmons y Paul Stanley, emitieron un comunicado conjunto: "Estamos devastados por el fallecimiento de Ace Frehley. Fue un soldado del rock esencial e irremplazable durante algunos de los capítulos más importantes de la historia de la banda. Es y siempre será parte del legado de KISS". Guitarristas como Mike McCready de Pearl Jam lo recordaron como su "primer héroe de guitarra", destacando cómo un almuerzo KISS en 1977 le cambió la vida y lo impulsó a tomar la guitarra. Tom Morello de Rage Against the Machine lo llamó "mi primer héroe de guitarra", afirmando que inspiró generaciones a amar el rock y la guitarra.

We are devastated by the passing of Ace Frehley. He was an essential and irreplaceable rock soldier during some of the most formative foundational chapters of the band and its history. He is and will always be a part of KISS's legacy. Our thoughts are with Jeanette, Monique and… pic.twitter.com/y19anvZXbz — KISS (@kiss) October 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Agencia México