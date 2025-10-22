Ángela Aguilar y Christian Nodal se casarían por la iglesia: Filtran FOTOS del enlace matrimonial

Ciudad de México.- Una vez más, el nombre del polémico cantante sonorense, Christian Nodal, y de la intérprete del regional mexicano, Ángela Aguilar, está dando mucho de que hablar, debido a que se ha filtrado foto de su boda religiosa, causando un gran shock entre los internautas, debido a que no había informes sobre su enlace matrimonial, por lo que muchos consideran que son imágenes con la IA.

Como se sabe, la hija de Pepe Aguilar y el cantante sonorense, el 24 de julio del 2024, se casaron por lo civil, en una boda que se mantuvo en completo secreto hasta el día en que se dieron el sí acepto, debido a que paparazzis captaron a Ángela, en su vestido de novia, caminando hacía la Hacienda en Morelos, además de que familiares y amigos cercanos, compartieron un par de fotografías del feliz momento, que fue hundido en criticas.

Como era de esperarse, desde dicha boda, se ha cuestionado cuándo es que llegaran al altar para darse el sí bajo las leyes de Dios, pero tanto el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, como la creadora de Abrázame, dejaron en claro que no estaban apurados para llegar al altar en una iglesia, y vivían felices su matrimonio, destacando que sí estaban avanzando en planes, pero todo a su tiempo, manteniendo en secreto una posible fecha.

Con la espalda descubierta, una falda larga estilo lápiz y el característico pelo corto, la cantante de 20 años, Ángela Aguilar le dio el sí a Nodal.



Rumores indican que uno de los pocos invitados a esta boda civil fue el cantante Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira. pic.twitter.com/FtZf8HivXd — InformaES uD83CuDDF8uD83CuDDFB (@InformaESV) July 25, 2024

Pero ahora, a través de la cuenta de Instagram de Plátano, hace unas cuantas horas que compartieron un pequeño collage de un par de fotos de los intérpretes de Dime Cómo Quieres, vestidos de novios, pues supuestamente ya llegaron al altar en una iglesia, incluso se burló del hecho de que supuestamente la cara del perro que estaba con ellos, era la de uno horrorizado y definía como se sentían todos los mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui