Asamblea de 'La Granja VIP' HOY miércoles 22 de octubre: Conoce a todos los nominados

Ciudad de México.- Cada miércoles, la producción de La Granja VIP organiza una dinámica para saber qué granjeros (participantes) se encuentran en riesgo de ser expulsados. Si tú quieres saber quiénes son los concursantes en riesgo durante esta segunda semana, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos todos los detalles de lo que ocurrió en La Asamblea de este 22 de octubre.

Como se sabe, la semana dos del reality ha estado llena de tensiones fuertes entre los participantes. Por ejemplo, han existido confrontaciones contra Sandra Itzel por parte de Lis Vega y Linet Puente. Además, el público ha estado muy preocupado por la ausencia del Tío Pepe, luego de que Jawy Méndez lo insultara públicamente. Además, Sergio Mayer Mori ha sido muy criticado porque presuntamente no quiso dormir con César Doroteo.

En tanto que Eleazar Gómez se encuentra nominado por el legado que dejó Carolina Ross, la primera expulsada, y Lis Vega quedó automáticamente en riesgo después de que perdió el duelo frente a otro granjero. Todas estas situaciones se creen que podrían influir en las votaciones de esta noche.

Así fueron las nominaciones cara a cara

Hace algunos momentos, la producción de La Granja VIP realizó la dinámica de La Asamblea, y como se mencionó anteriormente, en esta etapa los participantes tuvieron la oportunidad de nominarse cara a cara. Esta semana, el joven cantante Sergio Mayer Mori se quedó como Capataz de La Granja, privilegio que le dio inmunidad y con ello se salvó de quedar en riesgo.

Los granjeros se dividieron por grupos para realizar las votaciones. El primero votó de la siguiente forma:

César Doroteo : Omahi

: Omahi Jawy Méndez : Sandra Itzel

: Sandra Itzel Fabiola Campomanes : Alfredo Adame

: Alfredo Adame Kim Shantal: Kike Mayagoita

Así votó el segundo grupo

Sandra Itzel : Jawy Méndez

: Jawy Méndez Lola Cortés : Alberto del Río 'El Patrón'

: Alberto del Río 'El Patrón' Alfredo Adame: Fabiola Campomanes

Fabiola Campomanes Lis Vega: Sandra Itzel

Así votó el tercer grupo

Alberto del Río 'El Patrón' : Alfredo Adame

: Alfredo Adame Eleazar Gómez : Sandra Itzel

: Sandra Itzel Manola Díez : Sandra Itzel

: Sandra Itzel Omahi: Alfredo Adame

Así votó el último grupo

La Bea : Alberto del Río 'El Patrón'

: Alberto del Río 'El Patrón' Sergio Mayer Mori : Lola Cortés

: Lola Cortés Kike Mayagoita: Kim Shantal

Antes de haber arrancado La Asamblea, los granjeros compitieron por un huevo dorado, el cual quedó en manos de Lis Vega. Al finalizar las votaciones, la cantante y actriz recibió la noticia de que este objeto le daba el poder de quitar dos puntos a uno de los nominados y eligió a Adame. De esta forma, los participantes en riesgo durante la segunda semana son: 'El Patrón', Lis Vega, Eleazar Gómez y Sandra Itzel.

